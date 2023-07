Pepelu ha sido presentado como nuevo jugador del Valencia CF en el estadio de Mestalla. El centrocampista se mostró muy contento por el inicio de su nueva etapa como valencianista y también se dirigió a la afición del Levante UD con palabras de agradecimiento.

Acerca de si siente que ha traicionado al conjunto de Orriols, el futbolista de Dénia fue muy claro al respecto: "No me siento traidor, el año pasado todos sabiamos la situacion del club, firmamos algo que todos teníamos ilusión, pero la temporada no acabó como esperábamos", señaló.

Asimismo, Pepelu se mostró convencido de que las tres partes "han salido ganando" con este acuerdo final y que por ello se han hecho bien las cosas, además de explicar que se ha resuelto rápido, una cuestión que era prioritaria para él.