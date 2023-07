A la vorágine que desencadenó el ‘Caso Vinícius’ en Mestalla el 21 de mayo, a escasas jornadas de dar por terminado el campeonato de liga, se le suman otros casos de racismo que ha ido viviendo el jugador madridista en otros campos de España, y uno de los más sonados fue el de Mallorca en el Estadio de Son Moix.

En ese partido Vinícius terminó desquiciado, Pablo Maffeo y Antonio Raíllo consiguieron sacarle del partido. Acabó con amarilla por un pisotón sobre el lateral bermellón y completamente fuera de sí contra el árbitro, jugadores rivales, grada e incluso compañeros. Con todo ello, el hecho más lamentable tuvo lugar desde un sector de la hinchada del Mallorca, cuando un aficionado local insultó de forma racista al brasileño llamándole «puto mono», un comentario que el extremo carioca no escuchó en primera instancia, se enteró de los insultos cuando los escuchó por televisión, como así declaró el pasado 4 de julio en el Juzgado de Instrucción número 3 de Mallorca, y que ha desvelado El Mundo.

El jugador compareció por videoconferencia, una oportunidad que se le ofreció para declarar por el caso de racismo en Mestalla, y que declinó al estar de vacaciones en Miami. Sí lo hizo sobre el caso de Son Moix, en el que dejó claro que dichos insultos, en su caso particular, «se deben a ser un gran futbolista y de raza negra, por ambas cosas», declaró. Durante la comparecencia se le preguntó sobre los supuestos insultos a sus compañeros de equipo, a lo que respondió tajante que «si hubiera insultado a un compañero o al árbitro habría sido expulsado». Lo cierto es que la actitud de Vinícius con los colegiados le ha costado más de una tarjeta, y quizás menos rojas en comparación con otros jugadores de la Liga.

El Mundo también recoge que la defensa del acusado, en una de las preguntas hacia Vinícius, sugirió si la palabra «mono» como insulto podría deberse a que hace «monerías» y no a su color de piel. Una cuestión a la que el internacional brasileño respondió que «eso será a la gente blanca, no a la gente negra», para después afirmar que «no se puede hacer eso con la gente negra que se ha visto afectada durante la Historia de la Humanidad». También reconoció que no perdona a las personas que le insultaron y que no renuncia a la posibilidad de pedir una indemnización por lo ocurrido. Finalizó confirmando que el ambiente que vivió en tierras baleares no es distinto o más hostil que el que vive en el resto de campos de España.

Recordemos que fue LaLiga la que presentó una denuncia en los Juzgados de Palma contra el aficionado de 21 que profirió los lamentables insultos, y que terminó pidiendo perdón y reconociendo que admira futbolísticamente al brasileño. Aunque eso no le sirvió para que, una vez identificado, el Mallorca le retirara el carné de socio.