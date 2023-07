«Me da pena Layhoon, recibe palos por todas partes»

¿Cómo fue la Convención de Peñas?

Estuvo bien. Anteriormente llegamos a congregar a más de mil personas. Ahora entre que salimos de una pandemia, como está el equipo, la sociedad económicamente… Vinieron sobre 400 personas. Cuando teníamos el convenio con el club nuestra capacidad económica era más grande y podíamos dar más tickets por peña, ahora damos solo uno. Es un acto anual que no es de celebración, sino de reunión del valencianismo, de reencuentro. Y allí se habla de todo: del futuro, del equipo, de Baraja… La gente salió muy contenta.

¿Cuáles han sido los temas que más preocupan los peñistas? ¿Qué le transmiten?

No hubo un tema estrella. Hablamos del año que hemos sufrido. Allí está desde el que ‘ni agua para Peter Lim’, el que dice que a este hombre no se le va a poder tirar hasta que alguien no ponga el dinero y un número importante de personas está en que se haga un equipo como el que el Valencia merece. Muchísima gente lo que quiere es que su equipo esté deportivamente en la zona media alta. Eso es lo que me transmiten, la preocupación con lo que hay y con lo que viene.

¿Ha sentido el respaldo de los peñistas por su gestión?

Totalmente. En todos los colectivos hay discrepancias, pero somos 300 y pico peñas. Y lógicamente hay peñas que piensan lo contrario que yo, sería ilógico que todos pensaran lo mismo que yo. Pero ante todo trabajo para todos ellos y para representar su voluntad.

Hace unos meses se votó romper relaciones con Meriton. ¿Qué ha cambiado desde ese día? ¿Cómo os relacionáis con el club desde ese día?

A ver. Para mí el club es una cosa, esté quién esté de máximo dirigente, y Meriton es otra. Y yo me reúno con gente como Franco Segarra, Julián Suescun o Jorge García de vez en cuando por algunos temas que es necesario. ¿Con la gente de Meriton? Nada desde que hablé media hora con Layhoon en septiembre.

Dijo en la convención que había tendido la mano a otras asociaciones para reunirse y que no ha obtenido respuesta, hace unos meses hubo una manifestación multitudinaria a la que fueron todos los colectivos de la mano. ¿Qué ha cambiado?

Tendí la mano el 8 de junio y nadie me ha llamado ni nada. Más o menos después de la Asamblea me reuní con José Antonio Pérez y Vicente Quirós y quedamos de acuerdo en que cosa que hiciera Libertad VCF o la Agrupación nos las notificaríamos. Tener esa complicidad y que íbamos a apoyar cualquier iniciativa cívica que tuvieran. Y nosotros les hemos ayudado económicamente a Libertad. El día del Celta nos lo pidieron y les ayudamos. Les pedimos factura y nos dijeron que no podían, entonces les hicimos una donación que consta en caja de 300 euros. ¿Qué ha pasado ahora? Pues te duele. La Agrupación no trabaja de hoy para mañana ni para la semana que viene y desde el mes de febrero estamos trabajando para la convención y soy vicepresidente de Aficiones Unidas, con quien tengo desde marzo un evento para el fin de semana del 16, 17 y 18. Y había dos fiestas/reuniones de sector organizadas, una en Alcublas el 17 y otra el 18 en la Pobla de Farnals. Yo me entero por la prensa de que había una manifestación convocada el sábado en el Palau de la Generalitat. Una semana antes y no porque me llaman. Y en ese momento dije que no iba a estar porque estaba en Madrid y que había una reunión de sector, pero ya sabes como son las redes. Que si la Agrupación es esto o lo otro, cuando de Alcublas luego se bajó mucha gente a la manifestación. Yo no iba a estar, pero sí estuvo nuestra pancarta y cuatro o cinco directivos. Estando reunido en Madrid recibo un mensaje con un audio desde allí en el que me llaman «mamador, hijo de puta», de todo. No lo entiendo. Y tenemos que evitarlo, porque el momento en que más unidos tenemos que estar estamos más desunidos.

¿Y por qué se ha resentido esa unión?

La Agrupación existe desde 1980, ha habido muchos presidentes. Fede no verás que quiera salir en las fotos y quizás es una cuestión de protagonismo. Pero esto no es que yo hago más cosas que tú. Todos llevamos un mismo camino y es que esta gente se marche y por ello tenemos que unirnos. Pero si yo pienso que esto es blanco y tú que es negro, pues vamos a llegar a un punto intermedio. Yo no me he metido con ninguna asociación y no entiendo esos rifirrafes que hay ahora. Nosotros en nuestras redes publicamos el 17 que apoyábamos la manifestación, aunque yo no podía estar por un compromiso justificado y hubo gente que me llegó a decir «No te vayas a Madrid» cuando todos tenemos cosas que hacer. Aquí parece que lo fácil es insultar a otro valencianista. Luego voy a Aficiones Unidas y la gente de otros equipos tira del mismo carro, pero nosotros no. Estamos totalmente desunidos cuando más juntos deberíamos estar.

¿Cuál es vuestra propuesta a los grupos para unirse?

Nuestra propuesta es sentarnos todos con Meriton para decirles a la cara, con mucho respeto y civismo que queremos que se vayan. Y si no se van, porque por desgracia no se van, queriendo que se vayan decirles que trabajen y hagan lo que tienen que hacer porque saben hacerlo, ya lo hicieron en 2018 contratando a Mateu y Marcelino, y tuvimos un señor director deportivo y un señor entrenador. Y ganamos una Copa del Rey teniendo grandes jugadores. Pero todo eso ha sido un paréntesis de dos años, pero está claro que lo saben hacer. Peter Lim compra el Valencia para hacer negocio y lo tenemos que tener claro. Y el día que no quiera o no pueda hacer negocio y diga hasta aquí he llegado, lo venderá y vendrá el día postLim y veremos dónde estamos ese día. A título personal, como yo pienso, el estadio es importante para el club y la ciudad. Y no digo que el grupo político que ha entrado tenga que decir, ‘ale, todo para adelante’, pero sí que cumpliendo la ley y con un convenio que sea bueno para la ciudad, no regalándole nada a este hombre, que ese estadio vaya para adelante, que somos el hazmerreír de España y de Europa.

¿De quién es la responsabilidad?

Después de quince años, de todos.

¿Y de que no se desencalle el asunto del convenio?

Cuando yo hablé con Layhoon en septiembre me dijo que ahora tenían dinero para hacer el estadio y que antes no lo tenían. Que ahora con CVC y habiendo hablado con Caixabank para pagar el resto, podían pagarlo. Y los políticos deben firmar un convenio como debe de ser. La culpa la tenemos todos porque en su momento el Valencia no se debió haber vendido, pero ahora tenemos que tratar de hallar soluciones. Porque que el campo vaya adelante no es hacerle un favor a Lim. Respeto a la gente que dice que no te saques el abono o te compres la camiseta porque le das dinero a Peter Lim, pero yo cuando lo hago no pienso en nada de eso, sino que soy valencianista de toda la vida y al Valencia no le voy a dar de lado y porque cuando salgo a otras ciudades me gusta llevar la camiseta del Valencia. Y ese es el fundamento del valencianismo, en las protestas todos llevamos nuestra camiseta del Valencia.

¿No cree, como algunos colectivos defienden, que mantenerse firme con el asunto del estadio puede ser una medida de presión para que Lim venda?

¿Me aseguras que con esa presión Lim se va? Tienen que cumplir la ley, pero si la ley dice que sí se puede hacer ese estadio… Yo creo que el principal motivo por el que no se llega a la firma de ese convenio porque el nuevo gobierno aún no se ha constituido y que a mí me digan que entre 70 y 66 mil es el punto de fricción, cuando te aseguran que en unos meses se puede completar esa diferencia de cuatro mil, me parece una chorrada. Los políticos que se sienten con sus técnicos y que evalúen y le propongan al club el convenio que quiere la ciudad y se desbloquee por fin. Y si al final resulta que no se desbloquea porque Meriton no acepta esas peticiones legales del Ayuntamiento seguiremos sin estadio, pero si se llega a firmar en el futuro esta gente se irá y el estadio quedará para los valencianistas.

Cambiando de tercio. ¿Crees en la figura del Consejero independiente?

Hasta dónde yo sé nace para ir beneficiando a la afición y que sea algo a ojos de la ley, porque antes no era nada. A nivel de transparencia, para poder enterarnos de más cosas, sería bueno. Cuando salga ese reglamento, que todavía no ha salido, para elegirlo. Habrá otra lucha con la desunión que tenemos.

¿Se va a presentar?

No. Por el marrón que es y porque sería incompatible ser presidente de la Agrupación y Consejero independiente. Lo ideal sería cuando llegue el momento sentarnos todas las plataformas y elegir entre todos a un candidato. Si nadie da el paso, la agrupación presentará a un candidato que será o un presidente de peña o un peñista.

¿Qué perspectiva de futuro le ves al club?

Por ahora ninguna. Hablaban de ‘reset’, pero las palabras son muy bonitas. Todo lo que puedas decir no tiene ningún valor, solo los hechos. Tienen que pasar meses para ver si algo se ha movido en un club. Ahora la presidenta llevaba semanas sin estar en Valencia, que también lo entiendo, su papel es muy complicado. Si yo estuviera en Singapur a la inversa hace tiempo que me habría venido a casa.

¿Qué crees que le pasa?

A mí me da pena esa mujer. Recibe palos por todas partes. Desde el principio he pensado que ha venido para desbloquear el estadio y se ha reunido más con los políticos que Anil Murthy. Y creo que cuando lo resuelva se marchará. Pero a nadie le deseas que esté en un palco y le digan todo lo que le dicen o que tenga que ir a su casa con un coche de la Policía Nacional o le saquen una pancarta enfrente de su casa. Deberíamos todos unidos sentarnos con ella para decirles lo que pasa y tranquilamente que se marchen, idear la manera decorosa de que se vayan. Las guerras no llevan a nada. Lo mejor que nos puede pasar es que vayan tranquilamente.

Pero si usted le pide que se vaya y no quiere hacerlo ¿Qué? ¿Hay que seguir protestando?

A mí me llega de fuera de Valencia. «Cuando pongo la TV y estáis protestando cambio de canal porque protestáis todos los días y no se va». Y no se va. Mi postura es la de reunirnos con ellos y avisarles, “si no os vais tenéis que entender que vamos a seguir ideando protestas para que os marchéis”. Yo nunca he ido a manifestaciones ni políticas ni de ningún tipo, pero yo hace tiempo que dije que abría mi teléfono para que cualquier peñista me llamase para dar ideas originales de protestar. En Libertad por ejemplo tienen buenas ideas y yo estoy dispuesto a que me llamen, me planteen lo que quieren hacer como se hizo otras veces en las que la Agrupación ayudó. Pero el problema es que no sucede y es una pena. Y luego es culpa de Fede. En Superdeporte publicasteis un titular que era ‘la otra Agrupación’ y no lo entendí.

Había muchas personas que se organizaron en paralelo antes de la Asamblea

No. Había 50 personas. Doce no estaban en la agrupación. Catorce son peñas muy en contra de lo que Fede pueda estar trabajando y había gente que estaba ahí porque se lo dijeron. Conozco todo lo que se dijo en ese grupo de WhatsApp, los insultos, las risas… Se ha perdido el respeto. ¿Haciendo eso vamos a estar más juntos? Pueden hacer una nueva Agrupación, pero ninguna institución (LaLiga, el CSD, Aficiones Unidas…) los va a reconocer. Pero siguen diciendo que me vendo por todo y no recibimos ni un euro, ni una camiseta, ni una entrada… nada del Valencia. Pero luego peñas, incluso de las que estaban en las 50, me llaman para conseguir entradas o que salgan sus hijos al campo. Luego el Valencia fleta autobuses mientras las Peñas lo ponen a cinco euros y todos se apuntan a los del club. Y lo que más me joroba es que yo nunca ataco a nadie, pero qué casualidad que todos los que me insultan en Twitter siempre pone en su perfil «Socio de Libertad VCF». Al final será que soy el malo de la película. O que se quieren hacer con la Agrupación, pues que se hubiese presentado alguien o que me hagan una moción de censura. Hay gente que quiere entrar y tiene una retahíla de tweets insultándome, cuando los estatutos lo prohíben.