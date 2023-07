Rubén Baraja no tiene tiempo que perder. El debut oficial contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán del 11 de agosto se echa encima y el Pipo necesita hacer equipo con lo que tiene. Ayer preparó una sesión vespertina en las instalaciones del FC Abtwill-Engelburg para seguir creciendo como equipo a pesar de la ausencia de fichajes. No lo tiene fácil. Las falta de efectivos en las bandas y en la delantera le están condicionando mucho en estas primeras semanas de entrenamiento. La decisión inteligente del Pipo ha sido empezar a construir el equipo desde atrás. Por exigencias del guion (la plantilla está más completa en la línea dedfensiva, pero también por convecimiento. Baraja tiene claro que el éxito del equipo tiene que pasar por ser un equipo que reduzca considerablemente los goles en contra. Solo así se puede encontrar el equilibrio.

No es casualidad que el Pipo haya empezado a juntar en los partidos a su zona de seguridad. La intención del técnico es, ya que el equipo está en cuadro del centro del campo hacia adelante a la espera de refuerzos, hacerse fuerte en defensa y armar un bloque desde atrás. El sábado contra el Spartak Tranava salió con la hipotética defensa y el doble pivote titular. Es decir, con sus seis futbolistas que están llamados a asentar las bases del equipo bien podrían debutar en Sevilla si la competición comenzara mañana. El mercado tendrá la última palabra porque todos los jugadores tienen el cartel de intransferibles, pero de momento la línea defensiva del sábado Thierry-Paulista-Diakhaby-Gayà tienen muchas papeletas de estrenarse contra el Sevilla. También el doble pivote Pepelu-Javi Guerra. Los dos centrocampistas dejaron buenas sensaciones en sus primeros minutos juntos como pareja: Pepelu en funciones de ‘6’ y Javi Guerra más descolgado. De momento, se entienden y eso es una buena noticia para el equipo. La intención del Pipo es que este bloque defensivo llegue lo más engrasado al inicio de la competición a la espera de la llegada de fichajes ofensivos. Lo va a necesitar. Y más con la incertidumbre arriba.

El Valencia comenzó los entrenamientos del ‘stage’ suizo con dos ausencias significativas. Yunus Musah no trabajó con el resto de compañeros. El estadounidense acabó, según el club, con molestias en la rodilla y no participó en la sesión vespertina. El jugador se quedó tratándose en el hotel de concentración de Saint Gallen. La versión del club es que el jugador tiene la rodilla ‘tocada’ y su baja en la sesión no tuvo nada que ver con su venta. El futbolista tuvo minutos contra el Trvana, pero fue uno de los descartados por Baraja en el estreno contra el Nottingham Forest.

La otra ausencia fue Hugo Duro. El delantero se desplazó a las instalaciones de entrenamiento, pero trabajó al margen en un campo anexo. Arrastra un problema en el aductor que le impide estar al cien por cien. El club no le descarta para el partido del martes contra el St. Gallen. El entrenamiento de hoy será clave para evaluar si llega a tiempo. Se retiró en el primer amistoso de Paterna y no jugó en Eslovaquia. Albero Marí sigue siendo la principal opción en la delantera ante las ausencias.