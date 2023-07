El Consejo de Admnistración del Valencia se reunió ayer por la mañana de forma telemática para abordar la actualidad del club. La reunión, que se celebra cada tres meses, coincidió con el ‘stage’ de Suiza. La presidenta Layhoon Chan y el director corporativo Javier Solís participaron en la reunión desde el hotel de concentración de Saint Gallen. De ahí la ausencia de ambos en el entrenamiento matinal del equipo. En el consejo participó también el hijo de Peter Lim, Kiat Lim, y se trató el tema económico y financiero, los casos judiciales abiertos, la situación del nuevo estadio y sobre todo la parcela deportiva, a poco más de un mes para que se cierre el mercado de fichajes. La fotografía del Valencia, como reconoce el propio club, preocupa.

La principal razón es la caída de ingresos y la necesidad de equilibrar los gastos para que el club siga siendo sostenible. La delicada situación económica obliga al club a vender jugadores para buscar el equilibrio económico y, al mismo tiempo, regenerar el equipo. El club asume que tiene que vender y que Giorgi Mamardashvili y Yunus Musah podrían ser traspasados, pero no está dispuesto a vender a cualquier precio. Si no se ha llegado a un acuerdo por el estadounidense es porque no ha llegado la «oferta correcta».

El Consejo también se puso al tanto del capítulo de salidas. El club ha avanzado en algunas negociaciones, pero ninguna de ellas está cerca de concretarse. En este sentido, el club está tranquilo porque, según ellos, en todo momento han sido transparentes con Rubén Baraja. Los descartados Edinson Cavani, Marcos André, Samu Castillejo, Eray Cömert y Uros Racic se incorporarán al grupo el jueves, aunque el sábado vuelvan a quedarse fuera de la lista para el amistoso contra el Alavés.

Hasta que no se produzcan salidas no va a llegar ningún futbolista. El Valencia, de hecho, ahora mismo no se plantea cerrar ninguna operación por avanzada que la tenga, ya que no puede inscribir ningún a ningún jugador nuevo. Además, el club no habla de objetivos deportivos y, para la propiedad, el de esta temporada es crecer y mejorar. El club entiende que tiene buenos jugadores, pero que la temporada pasada hubo un problema de mentalidad. Es por esa razón por la que se busca jugadores con «carácter» que se ajusten el perfil deportivo que busca Baraja dentro de las condiciones económicas impuestas por el máximo accionista.

Por último, a nivel social, Lim es conocedor del ambiente de protesta que se vive en la ciudad. Su única respuesta es «trabajar» y tratar de hacer un club sostenible y un equipo competitivo. Por cierto, Peter sigue sin hablar con Baraja a pesar de la permanencia y la renovación por dos temporadas. Para la propiedad no es necesario y menos ahora con la autonomía del Valencia de València. Su viaja a València está descartado.