La portería del Valencia todavía no está cerrada ni mucho menos. La intención sí es poder continuar con Mamardashvili a pesar de que a principio del mercado era uno de los nombres marcados en rojo para salir de la entidad de Mestalla. La situación, sin embargo, dio un giro porque la realidad es más que evidente. El club no ha recibido grandes ofertas por el georgiano del extranjero y, aunque, sí ha habido mucho interés por parte de otros clubes, incluidos el Bayern Múnich o el Tottenham, nadie ha plantado sobre la mesa una oferta formal por el jugador valencianista.

El problema del Valencia es ver como pasa el tiempo y la confección de plantilla sigue estando en el mismo punto de hace tres semanas. La llegada de Pepelu fue la última. Y el problema, en cualquier caso, es del club de Mestalla y de muchos otros en una liga española venida a menos por culpa de Javier Tebas. Eso sí, el cuadro de Baraja, en concreto, tiene un añadido de unos últimos años debilitando la plantilla sin freno y con cada vez más canteranos, algo que tiene a media plantilla por hacer.

Eso sí, la portería es uno de esos casos en los que si cerrara mañana el mercado, el aficionado estaría feliz por ver que nada ha cambiado. Giorgi ha sido un fijo, indiscutible desde su llegada a pesar de tener competencia tras aterrizar en Mestalla. Con la marcha de Cillessen, el meta ya se consolidó de manera definitiva y desde hace un año es, potencialmente, una de las grandes ventas que tiene el club a mano.

Lo es por nivel, pero sobre todo por proyección. A nivel europeo no hay muchos porteros de su edad que tengan tantos partido en una gran liga a sus espaldas, que sean tan seguros bajo palos y aunque es cierto que debe mejorar en salidas y con el balón en los pies, tiene un margen de mejora brutal.

Mamardashvili comenzó el verano con la sensación de tener un pie fuera de la entidad. No tanto por deseo propio, a pesar de ver con buenos ojos la posibilidad de que aparezca un proyecto atractivo, sino porque en la entidad la figura de Mamardashvili estaba considerada una de las más importantes para sacar dinero con el objetivo de reinvertir en hacer un equipo competitivo. Por el momento no ha sucedido pero la realidad es que ese capítulo no está cerrado. De hecho, el club tiene ‘tocados’ algunos porteros en el mercado por si necesitara actuar con rapidez en ese sentido.

En cualquier caso, si el recambio fuera de ‘garantías’ y se ingresa una importante suma de dinero, la salida del portero podría servir para mejorar otras posiciones de un once que en estos momentos está excesivamente cogido con pinzas.