Este miércoles la Ciudad Deportiva de Paterna fue escenario de un nuevo test de pretemporada del Valencia CF. El rival fue el Nàstic de Tarragona, que logró sorprender y adelantarse en el marcador por mediación de Marc Fernández. El equipo de Rubén Baraja logró rehacerse al mazazo inicial y remontó con dianas de Hugo González y André Almeida.

Fue, así, la quinta victoria de la pretemporada tras superar al Nottingham Forest, Spartak Trnava, St. Gallen y Deportivo Alavés en las semanas previas. El de ayer fue un amistoso que no estaba previsto en la agenda inicialmente, pero que sirvió para que el técnico vallisoletano diera minutos a los jugadores que no habían participado tanto hasta el momento.

La diana de Hugo González, la del empate a uno, llegó tras una buena jugada colectiva que concluyó con un buen centro lateral desde el costado diestro. El canterano esperó en el lugar correcto y conectó un gran cabezazo que terminó en el fondo de la red. Minutos más tarde André Almeida sorprendió al guardameta visitante con un gran golpeo desde la frontal del área a pase de Javi Guerra, quien será su socio a lo largo de la temporada. Fue el debut del portugués en esta pretemporada. También se estrenó Hugo Guillamón, llamado a dar un paso al frente y recuperar el nivel que ofreció con Bordalás.

Fue un partido a puerta cerrada a público y prensa con el objetivo de mantener la privacidad a poco más de una semana para el pistoletazo de salida de LaLiga. La mejor noticia es que el conjunto de Mestalla sigue sacando sus partidos adelante de una u otra forma. Sin embargo, eso no debe tapar las carencias que la plantilla sigue teniendo a día de hoy. El fichaje de Pepelu no es suficiente para suplir todas las bajas que el equipo ha sufrido con respecto a la temporada anterior. Por los futbolistas que han decidido desvincularse y por el adiós de cedidos importantes como Lino, Kluivert y Nico González, que ya no volverán.