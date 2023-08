Peter Lim tiene bloqueado el mercado del Valencia CF una vez más. A pesar de que desde el club se trató de trasladar un cambio en la manera de gestionar este verano después de rozar una debacle histórica la pasada temporada, la realidad un año más es la misma: el que se autodenominó como ‘local management’ no tiene ninguna clase de libertad ejecutiva y desde Singapur se maniata al club.

Hace tres meses, todavía con el equipo en el alambre, Javier Solís, Miguel Ángel Corona y Layhoon Chan se marcharon a ver a Lim a Singapur y a su llegada al aeropuerto de Manises, Corona no atendió a los medios y el que habló fue Solís, que se manifestó en los siguientes términos: «Reunión positiva, de trabajo como siempre. Lo encuadramos en la más absoluta normalidad. Estoy seguro de que todos los clubes en estas épocas empiezan a pensar, planear y discutir. No era más que eso», señaló. El director corporativo del club también dijo que Lim: «Ve todos los partidos y que está preocupado».

Ahora, en medio del mercado de fichajes y con prácticamente toda la plantilla por reformar, el club está secuestrado como en los veranos anteriores y, en efecto, se mantiene en la «normalidad» que han sido los últimos cuatro años: con una total dependencia.

En su momento, Solís también aseguró que no había ningún tipo de posibilidad de venta por parte del propietario. «Eso lo dice la prensa pero no es así. Es cosa de la prensa. No hay ningún tipo de venta ni se me ha transmitido nada.. además las reuniones de trabajo son para planificar cosas futuras, entonces...». confirmó.

En ese sentido, el futuro de la entidad es el que es. Peter Lim puede ir llamando de vez en cuando al equipo de trabajo de València pero es un problema cíclico. El de Singapur engaña a los de aquí, que se dejan engañar, el Valencia queda en una posición indecente, se amaga con que han cambiado, y vuelta a lo mismo. Y la afición continúa estando al límite tras una situación en la que los fichajes no llegan y el equipo es cada vez peor. Tanto que un descenso no sería una sorpresa.