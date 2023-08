Con Pepelu como única cara nueva. Así se planta el Valencia esta noche en el Pizjuán. Mientras, Baraja trata de centrarse en el juego y pensar en los tres puntos. «Yo me quiero concentrar en el partido de mañana. Valorar el esfuerzo de mis jugadores, en esto estoy preocupado y en esto gasto mi energía. A mí me importa la competición y que todos tengamos ese cosquilleo de que ya empieza lo verdaderamente importante», reconocía el ‘míster’ en la rueda de prensa previa del encuentro que se disputará hoy en Nervión. En Paterna, el técnico contestó, sobre todo, a la situación de la confecciónde plantilla y los fichajes. ¿Está contento? «Es un tema que es importante que lo dejemos claro. Ya expresé lo que sentía. Ya dije que no me parecía una situación que había que normalizar (los no fichajes). A partir de ahí tengo comunicación directa con la gente del club que le hace llegar a la propiedad lo que necesitamos. Yo tengo que poner la energía donde la tenemos que poner», sentenció.

El entrenador habló en varias ocasiones sobre esa situación de plantilla: nueve salidas y apenas una cara nueva. «El mercado al final es el que es. La situación es la que es. Ya lo dijimos después del Naranja. Tenemos que centrarnos en lo más inmediato. No me puedo comprometer. Estamos trabajando para que cuando llegue el momento se puedan firmar jugadores. Yo confío en que lleguen fichajes», manifestó. En cualquier caso, Rubén Baraja recibió de nuevo preguntas sobre el mercado e incluso sobre una posible dimisión si el equipo queda así a partir del 1 de septiembre. «Yo confío en que lleguen fichajes. No puedo hacer ahora más valoraciones», aunque no quiso confirmar que esa posibilidad no está encima de la mesa. «Si llega esa situación lo veremos», señaló, aunque dejó claro que es feliz en Mestalla. «Yo estoy en el mejor sitio posible, soy entrenador de mi equipo, del equipo que yo siento, del Valencia CF. Con esto te lo digo todo», insistió. A falta de fichajes, el ‘Pipo’ de momento se conforma con lo que tiene. Y confía en que los ‘niños’ aporten desde el minuto cero. «Nos tienen que dar hambre, querer. Quieren hacerse hueco en el VCF y en el fútbol español. Yo creo en ellos, los quiero completar, hacer mejorar», afirmó. Uno de los que más creció junto a él la temporada pasada fue Diego López, quien ya es uno más del primer equipo. Sobre él señaló que puede jugar de todo. «Es un comodín que nos da soluciones y puede jugar en las cuatro posiciones de ataque», señaló. Más allá de fichajes, el entrenador también habló sobre el partido y la afición. «La gente lo que quiere es ver a su Valencia CF cómo compite en Sevilla. Veremos a un gran rival que el año pasado pasó por dificultades pero que acabó bien LaLiga, que viene en una gran dinámica, que es un rival que viene de ganar la Europa League, eso les genera la continuidad de estar en Champions. El aficionado está pendiente de los fichajes, pero también tiene la ilusión de ver competir al Valencia CF. Queda mucho mercado, hay que tener paciencia y calma», concluyó el técnico.