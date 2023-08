Sin fichajes, arrastrando la inacabable decadencia de la satrapía con mando a distancia a la que le somete Peter Lim, el Valencia resiste, pese a todo. Por las raíces centenarias de su masa social y por la valentía del bloque de jugadores juveniles entrenado por Rubén Baraja. Su "Baby Valencia" parece un equipo de autor, una película de cine independiente, con actores como Diego López, Fran Pérez, Pablo Gozálbez y Javi Guerra, talentosos y despiertos. Brilló el compromiso colectivo de un equipo que no ha dejado de creer y cuyo sacrificio tuvo en Hugo Duro, que estuvo en todos los caldos, a un gran exponente. Contra todo pronóstico, con goles de Diakhaby y Javi Guerra, que solo anota tantos épicos, el equipo blanquinegro arrancó en Sevilla, en uno de los estadios más complicados del campeonato, una victoria de prestigio contra el vigente campeón de la Liga Europa. Un premio al silencioso trabajo del Pipo y de su pequeño gran milagro, pero que no debería interpretarse desde Singapur como un mensaje de que no precisan fichajes.

Arengado por un capitán de los de antes, de fotografía sepia y pañuelo en la cabeza como Gayà - “vamos a darlo todo y a ganar este puto partido”-, la salida del Valencia fue valiente. Si alguna virtud le queda a un equipo arrasado por Peter Lim, es la irreverencia, su fuerza juvenil. No tardó ni 22 segundos en pisar área rival. Y Gayà lo intentaba de golpe franco a los tres minutos, en una falta provocada por el indetectable Diego López. Apagó el conato de fuego el Sevilla, que a los 7 minutos ya encontró la vía en la presión avanzada, los centros laterales y los rechaces. Cenk evitaba el remate de En Nesyri en el primer palo. Y acto seguido, Ocaña enganchaba un balón suelto desde la frontal. El Pizjuán emitía los primeros rugidos. Era un partido de recetas tácticas sencillas, de ida y vuelta, ya que el Valencia respondía con golpes de velocidad hacia Diego López. El Guaje, algo escorado, finalizaba desviado una contra con la que el Valencia confirmaba que no era un invitado de piedra. Con un Valencia muy disciplinado, el único verso suelto era el de Diakhaby, ubicado de mediocentro para aprovechar su exuberancia física, en detrimento de Javi Guerra. Fuera de su órbita gravitatoria en defensa y con su trote alocado, vio muy pronto una amarilla por una patada excesiva por desconocer los oficios de la medular. Pero, al mismo tiempo, el caos de su presencia era una señal de inquietud para el Sevilla. Sencillamente Diakha. Agradecieron los dos equipos la pausa de hidratación en un partido de vértigo, que necesitaba pausa. La que reclamaba Baraja a su impetuoso equipo. “Sumad pases, aunque no sea hacia adelante, paciencia, más estrechos”. “Calma con las protestas”, aconsejaba Chema Sanz a Diakhaby y Paulista, tipos de mecha corta. Toni Seligrat exigía atención a los detalles en un equipo experto y furtivo como lo es Mendilibar: “Sacan de banda cagando leches”. El partido reclamaba calma, pero el ritmo era bravo. En el 34 Fran Pérez habilitaba a Diego López, que tapado y sin ángulo se inventó un taconazo que sorprendió a compañeros, a rivales, aficionados y cronistas. Por muy poco se marchó fuera. El Sevilla, mientras, explotaba una salida a la contra hacia Ocampos, que chutaba alto. Acababa la primera mitad y sonó a tregua. La duda era hasta cuándo le podría durar la gasolina al rocoso Valencia, con jugadores como Hugo Duro entregados a la causa colectiva, pero contra un contrincante mucho más versado y con más alternativas y calidad en el banquillo. La principal carta de Baraja era la de Javi Guerra. El premio a la valentía del Valencia pudo haber llegado en el 57, en una contra cocinada entre Hugo Duro y Diego López, con disparo atrapado con fortuna por Bono. La recompensa llegó dos minutos más tarde, en una jugada coral iniciada por Pepelu, acunada por André Almeida, habilitado por el intuitivo Fran Pérez que atrajo decisivamente a dos defensas, y finalizada por Diakhaby, sin vigilancia sevillista. Cómo lo gritó Diakha, que a contracorriente, con virtudes poco reconocidas y pocos pero muy visibles defectos, ya es uno de los veteranos del grupo. Quedaba la parte final, muy complicada, la de un grupo tierno con la misión de gestionar una ventaja favorable en la repleta Bombonera nerviosense. No se impacientó el Sevilla, muy confiado en su abecedario básico de recuperaciones y centros laterales. A los diez minutos, un latigazo desde la derecha enviado por Suso, fue rematado con el hombro, a placer e inexplicablemente solo por En Nesyri. Quedaban 20 minutos, todo un mundo y ya sin Diego López, cosido a rampas. En un campo que siempre le supone un reto, Mamardashvili se jugaba el tipo en el juego directo sevillista. Con todo en contra, con un más que previsible aluvión final de los locales, apareció Hugo Duro. Tremendamente espabilado, provocó la tarjeta roja a Badé, al ganarle una disputa y carrera posterior. Parece recuperado para la causa el getafense. Pudiéndose firmar el 1-1, el Valencia no sació su apetito. En el 88, en otra jugada participada por Pablo Gozalbez y Hugo Duro, que cortocircuitaron a Gattoni, Javi Guerra remachaba a placer. Otro gol del centrocampista en la llamada "Zona Cesarini", para premiar a este Valencia contestón, rebelde, que planta cara a los rivales y a la condena que pretende avasallarle Peter Lim.