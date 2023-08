Mestalla abre el telón de su particular temporada. Después del estreno en el Sánchez Pizjuán, el Valencia estará delante de los suyos. No de todos, eso sí, ya que la Grada Animación estará cerrada para cumplir su segundo partido de la vergonzosa sanción. Lo hará con Canós como gran protagonista de la última semana, con la confianza que da el triunfo en Sevilla y con la obligación de confirmar que lo de Nervión no fue un bonito accidente. La realidad que le espera al equipo de Baraja este curso es la de afrontar el semana a semana como un examen. A falta de calidad en el colectivo, el Pipo ha conseguido armar un bloque de jugadores que creen y confían en su idea. Más allá de dónde les colocará la clasificación, donde seguramente tocará sufrir.

Baraja afrontará el duelo contra Las Palmas con la mente puesta en seguir con la misma dinámica. Si algo ha conseguido es dejar claro cuál es el camino. Ese en el que cuentan currantes y en el que futbolistas como Castillejo, Marcos André, Racic, ya en el Sassuolo, y otros como Cavani o Yunus no tenían hueco. La línea la marcan los Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López o el recién llegado Pepelu. También Hugo Duro, quien volverá a ser la referencia a la espera de competencia en la punta de lanza. El ‘9’ fue la referencia en Sevilla y la imagen de lo que pide el entrenador en un futbolista. Sacrificio, presión y apoyos. A partir de ahí, el acierto, lógicamente en esta plantilla, puede no ser el mayor. Un Baraja motivado es debilitado en verano Centro del campo Contra Las Palmas se abre sin embargo una gran incógnita. ¿Qué pasará en el centro del campo? Diakhaby fue la gran sensación en el Pizjuán. Un jugador capital en el triunfo contra el Sevilla y que fue titular por las molestias de Javi Guerra. Con la vuelta del canterano a la titularidad, Pepelu, Almeida, Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro ya se forman los seis que faltan además de portero y la línea de cuatro. Sin embargo, las dudas son más que evidentes. El francés le vino muy bien a Pepelu y puede hacer mejor a sus compañeros en la media. Más allá de esas dudas, el once parece bastante claro y es que Baraja no tiene mucho más. El técnico tiene lo que tiene y con eso sumó tres puntos en la primera jornada. Un triunfo ante Las Palmas le permitiría empezar con el 6 de 6 y eso, visto lo visto en el mercado de fichajes, es mucho decir. La pelea por la permanencia empieza pronto y hay que guardar puntos en el bolsillo cuanto antes. Más aún ante un rival directo como Las Palmas. Porque esa sigue siendo la realidad de este Valencia CF. A pesar de eso, Mestalla es mucho Mestalla. El curso pasado, el Pipo activó a la grada después de las palabras de Gattuso en las que decía que «era muy difícil jugar en Mestalla». De aquella falta de respeto a la comunión que se respiró en la recta final solo hizo falta un entrenador que impartiera justicia desde el banquillo, que supiera lo que necesitaba el vestuario y que mandara los mensajes correctos a una afición que solo estaba cansada de ver lo que Meriton y cía estaban haciendo con su club. El resto es historia. Triunfos como los del Valladolid, Madrid o Espanyol desataron la locura. Y Mestalla volvió a ser el escenario de las grandes noches. Porque el Valencia no se jugaba un título pero sí la permanencia.