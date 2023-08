Con solo una semana para que la ventana de fichajes baje el telón, pero el Valencia está muy cerca de conseguir maniobrar con cierta libertad en el mercado. El acelerón en la operación salida, con las marchas de Eray Cömert y Marcos Andre como próximos pasos a confirmarse, permite, por fin, al club lanzarse a por Rafa Mir, que lleva ya varias semanas esperando.

El ya típico ‘salidas para poder fichar’ de Peter Lim ha esposado a la entidad durante muchas semanas, pero la llave para liberarse de las cadenas ya está en poder del Valencia de València y el objetivo ahora es evidente: Rafa Mir debe cerrarse cuanto antes. El acuerdo con el Sevilla está muy cerca. El cuadro hispalense, también ahogado por algunos problemas económicos, no ha puesto ninguna facilidad para completar la operación. Su postura de que el club blanquinegro asuma la totalidad de la ficha del futbolista y su amortización se ha mantenido inamovible. El Valencia, ahora más desahogado a nivel financiero, cada vez está más cerca de satisfacer las exigencias de los andaluces.

Rafa Mir no es el único frente abierto en Mestalla. El Valencia maneja otras opciones, complementarias a la del atacante cartagenero, para seguir dotando de mimbres la plantilla de Rubén Baraja. Y es que el club de Mestalla tiene muchas opciones de nutrirse del posible traspaso de Nemanja Maksimovic, exjugador del Valencia, al Celta de Vigo. El serbio fue traspasado al Getafe en 2018 a cambio de cinco millones y medio y el Valencia se reservó el 30 por ciento de una futura venta. En ese escenario se abren dos opciones siempre y cuando se termine efectuando su venta al Celta: bien que el Valencia cobre en dinero o bien en especie, es decir en bienes que en este caso serían jugadores.

A Rubén Baraja le gusta mucho Borja Mayoral, delantero que está comenzando su tercera temporada en el Coliseum y a quien el Getafe no le cierra la puerta. Sin embargo, su salario es un obstáculo considerable. Además, según ha podido saber SUPER, el ‘Choco’ Lozano también es una opción encima de la mesa en estos momentos. El hondureño es un perfil distinto, pero también interesante para un Valencia bajo mínimos. A priori no es una posibilidad que seduzca tanto en las oficinas de Mestalla, pero también se tiene en cuenta. Ahora bien, el Valencia no es el único con el ‘Choco’ en mente. El Granada también está atento y más aún tras el adiós de Omorodion. En definitiva, posibilidades hay varias, y lo que está el claro es que ahora es el momento de que el Valencia pase al ataque para cerrar más fichajes.