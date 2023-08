Con respuestas cortas y tajantes y un semblante más serio que de costumbre, Rubén Baraja fue contestando a las preguntas en la rueda de prensa previa al duelo ante Osasuna, centrada, como no podía ser de otra manera, en el mercado de fichajes.

Y es que el Valencia ha perdido este curso a 10 jugadores, y tan solo han llegado tres, contando a Özkacar. Una cuestión por la que fue preguntado el míster, que contundentemente respondió: «has dado dos cifras, sois lo suficientemente inteligentes para entender la situación que tenemos».

Sin duda queda mucho trabajo en el mercado de fichajes de aquí al cierre, que tocará la campana en menos de una semana, pero el técnico vallisoletano, como lleva haciendo semanas desde que se hablase de «esos 5-6 refuerzos», no quiso entrar a valorar. Lo que sí que dejó claro cristalino, con un rotundo «NO», fue la respuesta a si le cambiaba en algo las necesidades de fichajes el conseguir un pleno de victorias antes del parón. Y es que también se le pidió su opinión sobre el miedo a que desde Arabia Saudí se altere la planificación deportiva llevándose alguno de los jugadores clave del equipo, algo a lo que el Pipo contestó que «no sabría valorarlo. No sé cómo está ese mercado y no podría valorar esta situación. Como está fuera de nuestro plazo de mercado si te fichan un jugador no puedes incorporar».

Y es que el tono de Baraja en la rueda de prensa de ayer fue más sobrio que de costumbre, incluso provocó que se le preguntara por su estado de ánimo, si estaba resignado, a lo que no dudó en responder que «en mi vocabulario la palabra resignación y rendirse no existe. No pienso así».

Pasando ya al plano meramente deportivo, Baraja comentó que «jugamos en casa y el rival lo va a poner difícil. Tenemos que afrontarlo con mentalidad, ganas, actitud, fútbol... Cuando tengamos la pelota, hacer daño a Osasuna». Aprovechó para alabar también la gran gestión del club rojillo estos últimos años, «lleva con un entrenador bastante tiempo, eso siempre ayuda a que las cosas se puedan hacer mejor. Es un trabajo más continuo. Arrasate ha puesto su sello a Osasuna. Es un equipo intenso, formado para competir en cada partido», añadió.

Sobre Sergi Canós pidió precaución, «tenemos que ir con cuidado en cuanto a su puesta a punto», debido a su pretemporada y alabó la mejora de Fran Pérez respecto al año pasado, al igual que Diakhaby adaptándose a una posición distinta. «Son dos jugadores que nos pueden ayudar».