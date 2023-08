El 9 de 9 puntos es posible en Mestalla. Rubén Baraja busca el pleno de en la Liga. Sin fichajes y con la única ayuda de sus jugadores y de una afición que ha demostrado su apoyo incondicional al equipo a pesar de la gestión de Peter Lim. Ni lo más optimistas podían imaginar un arranque tan positivo, pero la única realidad es que el Pipo está en disposición de cerrar un mes de agosto perfecto sin refuerzos. El objetivo del equipo es encadenar su tercera victoria consecutiva de la temporada y acabar la jornada con el coliderato bajo el brazo siendo el único equipo capaz de seguir el ritmo del Real Madrid. Los triunfos contra en Sevilla y Las Palmas en las dos primeras jornadas son el camino a seguir. Por fútbol y por resultados. A por el pleno al 9.

Baraja quiere seguir haciendo magia con esta joven y mermada plantilla que pide refuerzos a gritos a pesar de los buenos resultados en el arranque liguero. El Pipo espera fichajes la última semana. Ayer se mordió la lengua en sala de prensa. El técnico no quiere desgastarse y prefiere centrar todas sus fuerzas en ganar a Osasuna. Para eso, el Pipo ha insistido esta semana en la necesidad de seguir siendo un equipo reconocible con y sin balón fiel a sus señas de identidad de equipo intenso, comprometido, vertical y seguro en defensa. La última portería a cero contra Las Palmas es la mejor referencia para seguir sumando puntos.

El Pipo no tiene mucho dónde elegir en el banquillo. Por eso, podría repetir el once titular de las dos primeras jornadas. La única novedad puede ser la entrada al equipo de Javi Guerra. El canterano ha firmado dos buenas segundas partes y llama a la puerta de la titularidad por primera vez esta temporada. Y más jugando en Mestalla. Para hacerle hueco, el entrenador tiene dos alternativas: renunciar a André Almeida o, lo más lógico para no perder calidad por dentro, retrasar la posición de Mouctar Diakhaby al centro de la defensa en detrimento de Cenk Özkacar. Es la gran duda.

La buena noticia para Baraja es el estado físico de Hugo Duro. El madrileño se ha recuperado de las molestias físicas que le han impedido entrenar con normalidad esta semana y apunta al once titular como referencia ofensiva. El ‘9’ es el único delantero que tiene el Pipo. No hay más. Más complicado lo tiene Sergi Canós. El de Nules aún no está al cien por cien. Viene de una pretemporada muy especial y está siguiendo un plan físico del club para coger la forma. Si debuta solo será en los últimos minutos. Baraja pide «cuidado» para él. El Valencia-Osasuna le ha llegado demasiado pronto.

Jagoba Arrasate anuncia cambios. Los necesita. El partido contra el Valencia le llega en un mal momento. Justo en medio de la eliminatoria de Conference League. El 1-2 del jueves contra el Brujas dejó frío al equipo y sembró dudas. Hoy está obligado a rotar. El Chimy Ávila y Darko son bajas. El argentino tiene un partido de sanción y el serbio continúa recuperándose de la lesión de rodilla.