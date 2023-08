Se rompe el hechizo del Valencia de Rubén Baraja. Un equipo aferrado a una rebeldía juvenil con la que sobrevive con dignidad a todas sus llamativas limitaciones. Con un generoso esfuerzo colectivo y dosis de caos, los blanquinegros se sublevan ante la falta de alternativas, ante la ausencia de gol, ante el trabajo pendiente de mercado y todos los pecados de Peter Lim. Pero no fue suficiente ni siquiera para puntuar en un partido en el que acreditó méritos para vencer, ante un Osasuna ordenado y experto. El gol del incansable Hugo Duro neutralizaba la ventaja del tanto inicial de penalti de Aimar Oroz. Con Mestalla entregado en busca de la remontada, Nacho Vidal rompía el encuentro con un remate de tijera en el 95. Un saldo injusto para los valencianistas. En el proceso de maduración contra natura al que se ve sometido este equipo, incluso se adaptó al escenario de ir de nuevo por detrás en el marcador. Agarrado a los centros contantes de Gayà, del trote elegante de Javi Guerra, de la electricidad de Sergi Canós en sus primeros veinte minutos en el club de su vida y en la perseverancia martilleante de Hugo Duro. Rozó y mereció la remontada un vívisimo que despierta un gran sentimiento de pertenencia con su gente y que debe acudir con urgencia al mercado.

Baraja entregaba el timón a Javi Guerra, premiado por ser el gran agitador de las segundas partes en las que se habían cimentado las dos primeras victorias del Valencia. En el banco se quedaba André Almeida. Probablemente podrían jugar juntos, pero la necesidad del Pipo de guardarse un plan B, obliga a administrar las escasas balas. La sola presencia del centrocampista de Gilet imprimió personalidad al Valencia. Con una pisadita y ruleta para disolver una presión rival, Guerra levantaba el primer aplauso de Mestalla que agradecía el talante propositivo de su equipo. La presión asfixiante se inicaba en Hugo Duro, atosigando a Sergio Herrera. Fran Pérez encaraba, una y otra vez, y Gayà explotaba su vocación de extremo. Hasta a Diakhaby se le veía más templado de pulsaciones en el mediocentro.

Con la situación bajo control, contra un Osasuna con rotaciones europeas y muy respetuoso ante el ímpetu local, el partido se rompió del modo más imprevisto a los 20 minutos. Con una escapada velocísima Pablo Ibáñez dejaba clavados a los centrales, y solo frente a Mamaradshvili, Thierry llegó a tiempo para torpedearle el remate. En apariencia era una jugada de saque de esquina, sin protestas, pero la autopsia por parte del VAR determinó contacto. Aimar Oroz pateó con frialdad para adelantar a los rojillos.

El Valencia tardó varios minutos en aclimatarse a una trama que no se repetía desde los dramáticos partidos finales de la temporada pasada. Por primera vez por detrás en el marcadorSaltaron algunos nervios, con una amarilla a Diakhaby y signos de impaciencia de Hugo Duro, saltando con el codo y a la greña con Catena y Sergio Herrera. Cuando la mente se bloquea, el recurso de Gayà siempre es la mejor alternativa. El Valencia se aferró a su capitán, que multiplicó la producción de centros a media altura y tensos, poco bombeados, con el giro elástico de tobillo tan característico del lateral de Pedreguer. Pero no se encontraba rematador. Ante un Osasuna bien replegado, se intentó también desde media distancia con Pepelu. Los blanquinegros reencontraban su ritmo justo cuando la primera mitad expiraba. Sin embargo, la mira de Hugo Duro seguía desviada. No se rendiría.

Baraja no lo dudó en el descanso y retiró a Diakhaby, con amarilla, para dar a André Almeida. Javi Guerra, desactivado en tres cuartos entre el orden osasunista, retrasaba yardas para participar más de la creación y de sus conducciones largas para romper líneas. Pero se encontró con un Osasuna combativo, que no renunciaba al ataque. Costó volver a pisar área rival, hasta que Pepelu dibujó un pase de cuchara sin rematador, pero que reactivó a los 42.000 espectadores. El siguiente movimiento de Baraja fue el de incorporar a Foulquier, adelantando a Thierry. La media hora final dejó paso al asedio, con Gayà (o Gayincha) de ideólogo. Almeida disparaba desde el vértice del área y Hugo Duro enganchaba con dificultad el rechace, alto. A la siguiente llegó el tan merecido premio. Escorado a la izquierda, el centro de Javi Guerra, rebotado en un defensor, fue cabeceado por Hugo Duro a la red. El primer plano televisivo delataba la emoción del getafense. Pudo y debió llegar el segundo tanto. Thierry se quedó a menos de un palmo de recoger un rechace de Sergio Herrera. También la tuvo Javi Guerra. Con Mestalla entregado, en un córner aislado Nacho Vidal, criado en Paterna, acababa con todo el derroche de energía del Valencia.