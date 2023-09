Rubén Baraja tiene poca plantilla y mucho trabajo por hacer. El técnico del Valencia quiere aprovechar estas dos semanas de parón liguero para corregir los errores del equipo en este arranque de temporada, afianzar la idea de juego e invertir horas de trabajo en algunos futbolistas que todavía no han alcanzado su mejor versión. Ni física ni deportiva. Es el caso de Sergi Canós. El de Nules aprovechará estas dos semanas sin competición para acabar de adaptarse al estilo del Pipo, coger ritmo, ganar en confianza y llegar al cien por cien a todos los niveles al partido del 16 de septiembre contra el Atlético de Madrid en Mestalla. El parón le viene como anillo al dedo. Es una mini-pretemporada perfecta para Canós.

El extremo todavía no tiene la chispa que demostró en el Brentford. Y es normal. Su pretemporada en verano no fue nada fácil. Sergi no participó en ningún amistoso del equipo inglés y durante demasiado tiempo estuvo ejercitándose por su cuenta en casa lejos de su entrenador y sus compañeros. Lo primero que hizo Baraja y su cuerpo técnico fue diseñar un plan físico especial para el jugador. Durante sus primeros días en la ciudad deportiva de Paterna, el futbolista hizo trabajo individual al margen. El propio Pipo reconoció públicamente que el de Nules venía de hacer una pretemporada «de aquella manera» y que había que tener prudencia a la hora de meterlo en el equipo. «Acaba de llegar, ha hecho su pretemporada pero de aquella manera. Cuando sabes que vas de un equipo a otro hay tiempos de trabajo que no vas cumpliendo. Tenemos que ir con cuidado en cuanto a su puesta a punto», decía el técnico el pasado 26 de agosto a las puertas de la derrota contra Osasuna en Mestalla.

Baraja todavía no ha apostado por Canós como titular. Tal y como estaba previsto, su incorporación al equipo está siendo progresiva. 15 minutos contra Osasuna y 29 frente al Alavés. El ‘7’ se estrenó contra los rojillos en Mestalla. Entró en el minuto 75 en sustitución de Diego Lópéz partiendo desde la banda izquierda y buscando siempre posiciones interiores. El extremo blanquinegro disfrutó de una ocasión de gol en un disparo desde la frontal del área y se llevó la ovación de Mestalla. El sábado en Vitoria subió un escalón más y saltó al césped a los 61 minutos por André Almeida curiosamente sin el protagonismo del primer partido. Canós necesita tiempo para volver ese jugador eléctrico que brilló en el fútbol inglés y estas dos semanas son perfectas para él. Baraja lo sabe y está pendiente de Sergi desde el primer día del parón. Ayer se le vio hablando sobre el césped durante el entrenamiento. Se necesitan.