El día de la final de Copa de 2019, Manu Lazcano (València, 1973) lució en Sevilla la camiseta del Valencia CF que le habían regalado con el nombre de Ciberche a la espalda. “Ese día me di cuenta de que mucha gente lo conocía. Que si ‘enhorabuena por lo que haces”, que si una foto...”, recuerda. Lazcano es el creador del archivo digital más potente que existe de un club de fútbol en España. No lo dice él, sino las redes. Un patrimonio histórico del valencianismo con un valor documental infinito que traspasa todos los datos que tiene cuantificados. Es un refugio emocional al que aficionados -y también periodistas- viajan con frecuencia.

Ciberche, impulsada en 1998 por Lazcano con la ayuda de otros colegas informáticos, es la base de datos del Valencia CF que da respuesta a la incertidumbre que provoca el paso del tiempo. La caja de los recuerdos que nos permiten fechar un gol de Kempes de falta directa, un gol en un amistoso de los 40 o a una tarjeta de Carrete en un partido de la Recopa. El interruptor que hace click e ilumina en el hipocampo el día exacto y la alineación de nuestro primer partido en Mestalla de la mano de nuestro padre. 'Lo más parecido a los archivos vaticanos del valencianismos los aloja Ciberche', escribió Vicent Molins en Levante-EMV.

Miles de partidos, goles, biografías y más datos. Ciberche tiene registrados los 5.725 partidos (oficiales y amistosos) que ha jugado el Valencia CF desde su fundación, en 1919, y las fichas de los 1.187 futbolistas que han vestido la camiseta del primer equipo al menos una vez, por muy fugaz que haya sido su aparición ("El salón de la fama, pero también la salita de seres anónimos que siguen teniendo al menos un lugar en el imaginario VCF", apuntaba Molins). “Todo el que haya jugado al menos un minuto en el VCF, es un murciélago”, sentencia Lazcano, un valencianista de pura raza criado al albor del gran Valencia de Kempes. “Mi primer recuerdo es el la final de Bruselas, con la imagen del Átomo al lado de Heysel antes de que empezase el partido, desde el salón de casa”, recuerda. En total, hay más de 55.000 acciones registradas, desde goles, tarjetas, penaltis, asistencias hasta los minutos jugados en cada temporada por cada futbolista. Hay mucho más: están las crónicas, tomadas de periódicos nacionales y provinciales, algunos ya desaparecidos, y cada jugador tiene su propia biografía. El cuento es inacabable. El chute de nostalgia cada vez que aparece la interfaz de la página es siempre intenso. Una 'magdalena de Proust' con forma de balón que nos traslada al estadio cualquier partido de nuestra infancia.

Trabajo de hemeroteca

Ciberche nació en Madrid a finales de los 90, cuando la demanda de informáticos alcanzó su primer boom. “Eramos varios compañeros y nos apuntamos a la Peña 18 de Marzo, la única del VCF en Madrid. La mayoría éramos informáticos. Decidimos montar una lista de correo internacional, como una newsletter. Nos juntamos 200 o 300 personas y montamos una peña nueva, la Peña Ciberche, la primera del valencianismo en Internet”, rememora. “Desarrollé una base de datos que fuese navegable y la empezamos a alimentar de verdad en 2.000”, añade. En plena emergencia de internet, “no había nada” más allá de los archivos de la prensa de papel. “Iba los fines de semana a las hemerotecas, en Valencia y a la nacional de Madrid, buscaba partidos, pedía los microfilms, metía 5 pesetas en la maquinita y sacaba la fotocopia. Hicimos un proyecto de una temporada por semana más o menos. Y lo terminamos en 2004, en la del doblete, pero solo con los partidos oficiales”, explica Lazcano, sentado en una terraza de uno de los bares anexos al Monumento a la Afición, frente a Mestalla, donde hemos quedado para la entrevista.

Ciberche dio un nuevo impulso aquel año. “Buscar partidos amistosos es lo que más trabajo dio. De repente, encontraba uno con el Sueca, y lo añadía. Y así uno tras otro. Ciberche está vivo, porque me sigue llamando gente ofreciéndome datos de un partido concreto, para añadir o corregir. Es un trabajo de investigación constante”, afirma. Hasta el mismísimo Kempes se puso un día en contacto con Lazcano. “Me escribió para informarme de que su partido de homenaje (1994) no lo pagó el Valencia CF, como explicaba en Ciberche, sino que lo pagó de su bolsillo. También recibo correos de familiares de exjugadores, como los de Andrés Jaso, que había desaparecido en la Guerra Civil. Me confirmaron que fue fusilado en la playa de Gijón y lo actualicé en su ficha”, apostilla. Jaso es uno de esos murciélagos que sólo llegó a disputar un partido oficial con el Valencia CF. Otros, como Jorge Saenz o Nacho González, no están en la base de datos porque fueron cedidos o traspasados antes de debutar.

Mención aparte merecen los agradecimientos. Como el del nieto de un futbolista que escribió emocionado a Ciberche por haber encontrado el único partido de su abuelo.

"Recibí una llamada de Amadeo Salvo, cuando ya no era presidente, para ofrecerme pagar los casi 6.000 euros que faltaban. ‘Mañana lo tendrás solucionado, me dijo’. Lo pagó de su bolsillo y salvó Ciberche”

Todo el trabajo de Ciberche estuvo a punto de irse al garete en 2016, cuando fue denunciado por una reconocida familia de fotógrafos por haber utilizado sus fotografías antiguas. “No sabía de quiénes eran, porque muchas fotos nos las pasaron familiares de futbolistas. Yo entiendo que puedas hacerlo con un periódico, pero no con una web altruista como Ciberche. Nos pedían mucho dinero y me quedé solo en la web. Di la cara y negocié el pago de 7.000 euros. Gracias a un crowdfunding recaudé 1.500 euros en unos días hasta que recibí una llamada de Amadeo Salvo, cuando ya no era presidente, para ofrecerme el pago del dinero restante. ‘Mañana lo tendrás solucionado, me dijo’. Lo pagó de su bolsillo y salvó Ciberche”, apunta el informático. La web tiene una media de 60.000 visitantes al mes y cerca de 1.000.000 de accesos a páginas individuales. Desde 2017 está registrada como propiedad intelectual.

¿Y el Valencia CF? “No se portó bien, ni entonces ni ahora. Me hubiese gustado que se implicasen. Esto es un hobby para mí ('Proyecto sin ánimo de lucro. Desde 1998 trabajando desinteresadamente en construir la mayor base de datos de la historia del Valencia CF. Sólo por amor al club"', reza el perfil de Ciberche en Twitter). No necesito ni quiero económicamente nada, solo que perdure. La Fundación mostró interés en su día, pero cuando llegó Meriton desapareció. Me gustaría que esto no se perdiera, pero la sensibilidad del club es nula. Lo importante ahora es salvar al Valencia CF (afirma señalando hacia la fachada de Mestalla) y por eso colaboro con Libertad VCF”, afirma el inventor de una base de datos que no lo puede poner más fácil: bucear en los números del Valencia CF no requiere ninguna autenticación.

Los penaltis y las faltas directas, también

Con 41.000 seguidores en Twitter, donde es una referencia ineludible para los aficionados, Ciberche publica diariamente las efemérides del Valencia CF de forma automática. En la pandemia, Lazcano aprovechó para incluir dos datos más en la base de datos: los penaltis y las faltas directas, tanto marcados como fallados. “Alguien lo propuso y me dije: 'uf, qué locura'. Pero creé una aplicación para hacer la búsqueda en todos los partidos y ahora están disponibles”.

Lo mismo pasó con las biografías de los futbolistas años antes. No hay jugador del Valencia CF, hoy, que no tenga su historia escrita en Ciberche. “A mí lo que más me gusta es que la gente pueda ver algo que yo siempre había echado de menos antes de Ciberche. Soy friki de los datos, los reconozco, pero buscar, por ejemplo, el primer partido que fuiste a Mestalla y ver quién marcó, es una satisfacción enorme. Disfruto escribiendo, descubriendo, porque a mí me gusta mucho la historia. De repente, cuando encuentras un partido o un jugador del Mestalla debutó en un amistoso o un partido que encuentras en un periódico desaparecido, es impagable”.