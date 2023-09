María José Catalá habló al respecto de las reuniones con el Valencia con el asunto del estadio de fondo, pero no quiso entrar en detalles acerca del contenido de dichos encuentros esgrimiento que prefiere hablar primero con los grupos de la oposición a fin de incluirlos en la solución. En todo caso, valoró una de las grandes quimeras de parte del valencianismo: quedarse en el estadio actual.

"Lo relativo al nuevo campo, al viejo campo, que es una operación muy compleja lo quiero hablar antes con la oposición. La solución tiene que ser global. Podría ser una solución dejar el viejo Mestalla, pero ¿Qué hacemos con el nuevo? ¿Y con el suelo? ¿Demolemos…? Yo creo que hay que dar una solución global, yo no digo que opte por ninguna concreta. Cuando se dice con añoranza, que yo lo entiendo y lo comparto, que el viejo Mestalla es un sitio estupendo… Hay que tener en cuenta que hay una sentencia judicial sobre una grada y es verdad que si optamos por esa opción habría que ver qué hacemos con el nuevo Mestalla porque eso es uno de los accesos a una ciudad que es tercera capital de España y que pretende ser la segunda y aquello bonito no está”, explicó la alcaldesa de la ciudad, consicente de la sensibilidad que genera este asunto, dejando clara la complejidad de esta vía pero sin descartarla por completo.

En cuanto a la relación entre el consistorio y la entidad, Catalá dejó un recado al anterior equipo de gobierno y matizó que se reúne "con la institución", diferenciando al Valencia de Peter Lim o Meriton Holdings. “Es más prudente por mi parte hacer algo que no hicieron conmigo y es que se enteren antes los medios que los grupos de la oposición del contenido y el formato de las reuniones. Cuando tengan lugar estas reuniones ya os daremos información. Yo siempre pedí ser parte de la solución, pero nunca me dejaron serlo y yo no voy a ser igual, así que me tenéis que permitir que haga primero una ronda con los grupos de la oposición antes de pronunciarme al respecto. Pero es lógico que este Ayuntamiento mantenga reuniones con el Valencia CF, con la institución del Valencia. En verano nos reunimos de forma técnica por una cuestión de licencias y salió publicada otra cosa y hay que ir a la verdad de la información”, explicó.