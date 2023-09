El Ayuntamiento de Valencia afronta una semana clave para desbloquear la situación del Nou Mestalla. La alcaldesa María José Catalá arranca una ronda de contactos con los grupos políticos con el objetivo de alcanzar una postura unitaria sobre el convenio y encarrilar en el enquistado nuevo estadio. El elegido para reunirse con los grupos municipales será José Marí Olano, concejal de grandes proyectos de Valencia encargado por la alcaldesa para resolver asuntos claves de la ciudad como el Nou Mestalla o La Marina. Olano tiene cita este miércoles con Compromís y mañana con el PSPV. Catalá se comprometió antes de iniciar su legislatura a reunirse con todos los grupos políticos para revisar el convenio y unificar una postura común sobre el estadio. Es la hora. El futuro del Nou Mestalla está en juego.

La ronda de contactos del Ayuntamientos con el resto de fuerzas políticas de la ciudad llega después de la reunión que mantuvo el propio Olano con Germán Cabrera el pasado 13 de septiembre. Cabrera, además de ser el secretario del Consejo de Administración del Valencia, es la mano derecha y persona de confianza de Peter Lim en Valencia y en España. Cabrera, socio del equipo de Corporate de KWM en Madrid y abogado personal de Lim en territorio español, jugó un papel fundamental en el proceso de compraventa de club en 2014.

Germán Cabrera fue protagonista en los audios de Anil Murthy desvelados en exclusiva por SUPER en los que el expresidente del Valencia describía el ‘paripé’ de las reuniones del club con las distintas administraciones pública para alargar el proceso de construcción del estadio. «Al final entonces sí voy a hablar para contar lo que está pasando antes de la reunión del lunes, voy a tener problemas, prefiero ir, que me digan lo que quieren, siempre con la sonrisa. ‘Gracias, gracias, gracias’. Luego cuando Germán Cabrera (abogado del club): ‘pum’, vamos a llevar a la Generalitat a juicio».

El nuevo convenio para el nuevo estadio será en esencia el que ya estaba redactado en la anterior legislatura. El PP puede necesitar los votos del PSPV y Compromís para aprobarlo después de su socio de gobierno VOX haya declarado su negativa a respaldar una ampliación del convenio.

En la oposición no ha gustado que el Ayuntamiento se haya reunido con Cabrera porque se considera que es la figura más cercana a Peter Lim. Así lo denunció ayer Sandra Gómez, exvicealcaldesa y portavoz socialista en el Ayuntamiento: «Lo que se está dando son muchos bandazos. Hay incertidumbre, hay inseguridad, hay improvisación porque no se tiene claro qué se va a hacer. Y también hay que decirlo claro: hay mucha mentira. A finales de verano la señora Catalá dijo que se estaban viendo en secreto, a espaldas de la ciudadanía y de la sociedad que queremos saber, yo misma lo denuncié. A raíz de ahí ya empieza a decir que ‘nos han visto con Meriton’, hasta dónde yo sé los que trabajan en el Valencia CF trabajan en representación de Meriton y Lim. Hasta que se ha publicado que se han visto con Germán Cabrera, que no sólo representa a Meriton, sino que está a nómina y ha sido uno de los principales instigadores de Lim en los consejos, es una persona muy vinculada a Lim».

Por su parte, el portavoz de Compromís y exalcalde de Valencia Joan Ribó pidió ayer que el Valencia CF cumpla de una vez con los compromisos que tiene adquiridos con la ciudad por lo que respecta a la construcción del nuevo Mestalla. «Ya está bien de bromas, ya está bien de tomadura de pelo. El Valencia ha de cumplir las condiciones», aseguró.