El presidente de la LFP, Javier Tebas, indicó que considera que es más fácil que el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, venda el club, si así lo decidiera, si está acabado el nuevo campo de Mestalla que no en la situación actual.

El Valencia recibió 80 millones de euros de los Fondos CVC de LaLiga para finalizar su estadio, cuyas obras llevan paradas más de un decenio, pero la falta de acuerdo con las instituciones públicas ha provocado que estas no se reanuden y que incluso se haya barajado la posibilidad de no acabarlo y reacondicionar el viejo estadio.

"El problema no es que el Valencia no quiera utilizarlos. El problema es que hay unas normas urbanísticas, hay un tema que se tenía para poder utilizarlos y nosotros lo que esperamos y deseamos es que, cuanto antes, el nuevo Mestalla se ponga en marcha, además por el bien del Valencia, no de Peter Lim", subrayó.

"Aquí es todo lo contrario de lo que algunos hacen, creo que más fácil es que si quieren que algún día Lim venda esté hecho el nuevo Mestalla, a que no esté hecho", dijo tras intervenir en Valencia en una jornada sobre "La Lucha contra la piratería en el eventos deportivos'.

Además, Tebas apuntó que no cree que Valencia sea sede del Mundial 2030, si finalmente es elegida la candidatura de España, Portugal y Marruecos, si no cuenta con el nuevo estadio.

Sobre la opción de seguir en el actual estadio y no acabar el nuevo, señaló: "A mí no me ha llegado nunca esa opción, al revés. El Valencia lo que quiere es hacer el nuevo Mestalla y cuanto antes. Que la ciudad tenga un estadio de primer nivel, como están pasando en muchas ciudades del fútbol profesional, un estadio del siglo XXI que creo que se lo merece el Valencia, sus aficionados y la ciudad, porque ahora los estadios trascienden ya al evento del fin de semana del partido Liga, son mucho más".

Ante el profundo desencuentro que hay entre Peter Lim y sus gestores con la afición valencianista, el presidente de la LFP reconoció que "no nos gusta" y añadió que si Lim le solicitara en algún momento ayuda para vender su paquete accionarial del club se la prestaría,

"Si Peter Lim me pide en su momento ayuda para intentar buscar algún comprador o de su parte accionarial, pues tendrá toda nuestra ayuda para hacerlo, como hemos hecho en otros casos y nuestro asesoramiento si lo requiere, para eso estamos", apuntó.

"Siempre lo he dicho, me da lo mismo que sean propietarios no españoles o españoles, aquel propietario que desee salir de la situación de su equipo porque quiere o ya está cansado de la propiedad, pues mi obligación es intentar que tengan salida en la forma más beneficiosa para ellos. Y desde luego si lo pide, ahí estaré", concluyó.

