Mestalla. Valencia-Real Sociedad. Que siga la fiesta. Hasta que el cuerpo y la plantilla aguante. El joven equipo de Rubén Baraja se ve con fuerzas para tumbar al tercer equipo ‘Champions’ de la temporada (Sevilla y Atlético de Madrid) y continuar en la zona alta de la clasificación. El objetivo es dar continuidad al arranque liguero (10 de 18) y seguir cargando la mochila de puntos por las dificultades que puedan aparecer en el camino durante los próximos meses de competición. La plantilla es corta, pero la ilusión infinita. La afición, el Pipo y sus jóvenes jugadores tienen ganas de más.

Baraja ha demostrado en las seis primeras jornadas de liga que es capaz de armar un once titular reconocible capaz de competir contra cualquiera. Su gran reto en el banquillo llega ahora con tres partidos en una semana: Almería, Real Sociedad y Betis. El más difícil todavía para este Valencia cogido con pinzas. El Pipo se enfrenta esta noche a la amenaza de la primera jornada intersemanal de la temporada. Una auténtica prueba de fuego para calibrar el verdadero potencial de una «plantilla muy corta» como reconoció públicamente, el propio entrenador al cierre del mercado de fichajes.

El Valencia al partido al límite de efectivos como consecuencia de la imprudente confección de la plantilla en verano y con las primeras señales de agotamiento físico. Los fisios han tenido mucho trabajo en la camilla en los últimos días. La fatiga ha entrado en escena. Sin embargo, lejos de lamentarse por la falta de profundidad de su plantilla, el Pipo mantiene plena confianza en el rendimiento y el compromiso de su joven equipo. «Son jóvenes, compiten bien y se recuperan bien. No vengo aquí a quejarme ni a lamentarme de nada».

Las semanas de tres partidos exigen rotaciones, pero no parece que Baraja vaya a hacer muchos cambios en la alineación. Y menos después de escucharlo en sala de prensa. La idea del Pipo es mantener el bloque que goleó al Atlético y sumó un valioso punto en Almería. Cenk Özkacar y Selim Amallah (aún no «adaptado» completamente al equipo según el entrenador) son los únicos suplentes que pueden asomarse al once titular para oxigenar la defensa y un centro del campo de nuevo liderado por Pepelu y Javi Guerra. En ataque repetirán Diego López, Fran Pérez y Hugo Duro. No hay más. Por encima de nombres propios, el objetivo del Pipo volverá a ser ese equipo comprometido en defensa y directo en ataque que se ha hecho un hueco en los puestos europeos a pesar del objetivo real de la permanencia. La tranquilidad que dan los diez puntos y la conexión con la grada juegan a su favor.

Baraja debutó como entrenador del Valencia en la victoria por la mínima (1-0) del año pasado contra la Real Sociedad con un gol en propia puerta de Zubeldia. Medio año después, el Pipo recibe a los donostiarras en medio de un escenario menos agónico. Su equipo llega por encima de la Real en la tabla (+1) con la confianza de sus jugadores por las nubes y un colchón de 6 puntos respecto a los puestos de descenso.