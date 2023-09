José Luis Gayà se somete hoy a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión. A la espera de concretar el diagnóstico definitivo, las primeras exploraciones apuntan a dos semanas de baja. Las sensaciones son de microrrotura muscular es el isquiotibial de la pierna derecha. La lesión a priori no reviste gravedad, pero significa un duro contratiempo para el equipo por los problemas de salud de Jesús Vázquez y las lesiones de los dos laterales derechos de la plantilla Thierry Rendall y Dimitri Foulquier.

Gayà es baja segura para el partido del domingo (1 de octubre) contra el Betis en el Sánchez Pizjuán y tiene muy difícil jugar la siguiente jornada (7 de octubre) frente al Mallorca en Son Moix. La previsión es que no vuelva al equipo hasta después del parón: Valencia-Cádiz del 23 de octubre. El capitán ya ha comenzado su trabajo de recuperación con la intención de recortar plazos y llegar a tiempo al partido de Mallorca teniendo en cuenta las necesidades del equipo en el lateral izquierdo y la lista de la selección española que dará Luis de la Fuente para los partidos de clasificación para la Eurocopa de Alemania’ 2024. José fue titular en los dos partidos de la anterior ventana internacional contra Georgia y Chipre y hará lo posible por estar ante Escocia y Noruega. España, como el Valencia, lo necesita.

La lesión de Gayà viene de lejos. El capitán no se ha roto por casualidad. El de Pedreguer (titular en los 9 partidos oficiales de la temporada) regresó con una sobrecarga muscular de su último paso por la selección. Sus dos titularidades consecutivas (150 minutos) con la Roja le pasaron factura. El jugador volvió tocado, se puso en manos de los fisios y forzó para jugar de inicio contra el Atlético de Madrid. José aguantó como pudo hasta el minuto 70 cuando el partido estaba sentenciado (3-0). Contra el Almería (90’) y la Real Sociedad (55’) volvió a jugar al límite asumiendo un elevado riesgo de lesión. Hasta que cayó lesionado.

Cenk, primera opción

Rubén Baraja tendrá que improvisar un sustituto para el capitán. La primera y única opción de la primera plantilla es la reconversión de Cenk Özkacar al lateral izquierdo. El central ya sabe lo que es jugar en esa demarcación esta temporada. El Pipo recurrió al turco para sustituir a Gayà en las segundas partes contra el Atlético y la Real. Una de las soluciones más utilizadas por los técnicos cuando pierde a los laterales es apostar por el cambio de sistema con tres centrales y dos carrileros que copen toda la banda. Sin embargo, el técnico no dispone de efectivos en la plantilla que se ajusten a esas características. Con Sergi Canós lesionado, ni Diego López ni Fran Pérez se ajustan al perfil de carrilero. No es viable.

El problema del filial

La otra solución pasa, una vez más, por la cantera. Aunque hay un problema. Baraja no puede echar mano del lateral izquierdo del Mestalla, Simón Luca, porque no es sub-23. El reglamento exige que si un canterano mayor de 23 años da el salto al primer equipo el club está obligado a hacerle ficha de la primera plantilla. Algo que no va a suceder. De momento, Baraja ha incorporado a los entrenamientos a los laterales del Mestalla Diego Moreno (izquierdo) y Carlos Alemán (derecho). Diego Moreno es el lateral izquierdo suplente de Miguel Ángel Angulo.