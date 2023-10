El jueves se conoció la imputación del FC Barcelona por cohecho «al haberse realizado el pago, se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español», por parte del juez instructor del caso Negreira, por el que el club blaugrana habría realizado pagos al que fuese árbitro y alto cargo del CTA.

Por ello, el Sevilla anunció que no estaría en el palco de Montjuic para el partidos del viernes entre Barça y el club hispalense, lo que fue contestado por el Barça con un comunicado en el que anunciaba ruptura de relaciones entre ambas instituciones.

Con todo ello, el entrenador del Valencia, Rubén Baraja, fue preguntado sobre este caso en la rueda de prensa previa a viajar al Benito Villamarín para enfrentarse al Betis, a la que el Pipo respondió que «tiene que quedar claro lo que ha sucedido» y «esclarecer por el bien del fútbol español».

En lo deportivo, el Pipo comentó que el duelo ante el Betis será duro y van con una idea clara. «Siempre hemos tratado de ser valientes, de ser presionantes. Hemos buscado robar en zonas altas y los errores del rival», reconoció. «Queremos hacer un buen partido y si podemos ganar, mejor. Y si no, sumar, que sumar en Primera es difícil», apuntilló. «Tienen un proyecto sólido y es un equipo muy peligroso. Es un equipo que en un día bueno te puede hacer un roto. Tenemos que intentar que ellos no lo tengan, que no estén cómodos y buscar los caminos para hacer daño cuando tengamos opciones y podamos sumar», arguentó sobre el rival.

Por las incontables bajas fue preguntado sobre si había tratado el tema ya sea con Corona o Layhoon, pero reconoció que no, que «es algo que le puede pasar a cualquier equipo. Cuando tienes una plantilla más corta lo acusas más. Nos sirve como estímulo para ver a jugadores que no han tenido tantas oportunidades», finalizó.

El Valencia viaja a un Benito Villamarín con ganas de ver ganar de nuevo al Betis, que lleva cuatro partidos sin conocer la victoria, con dos empates y una derrota en Liga, cayendo también en la primera jornada de Europa League. Manuel Pellegrini valoró al Valencia en la rueda de prensa previa, y destacó el trabajo de Baraja con los jóvenes.

«Esperamos un partido muy difícil, ante un equipo con un plantel muy joven pero que juega muy bien. Está haciendo una buena campaña y tenemos que estar acertados tanto en ataque como en defensa sin descuidarnos». comentó sobre el partido que espera.

«El Valencia por historia siempre va a ser un rival por cualquier competición. Creo que es el cuarto equipo con más puntos de la historia, pero por distintos motivos ha ido despotenciando su plantilla, tenía un gran plantel hace algunos años. Eso le ha ido pasando factura en los campeonatos. Lograron formar una generación de jugadores jóvenes que para mi gusto es de los equipos que mejor está jugando», reconoció el técnico chileno.

Además de hablar del Valencia, el míster verdiblanco tuvo tiempo para cuestionar a carga de partidos, que tiene a ambos equipos lastrados de lesiones, sobre todo a los valencianistas. «La cantidad de partidos que se juega es anormal. Si fuera sólo un equipo se justificaría con la preparación física, pero esto ocurre en todos los equipos y en todas las ligas».