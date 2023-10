La alcaldesa de València, María José Catalá, anunció que se reuniría con los distintos grupos del gobierno valenciano para expresarles sus intenciones con respecto a la dirección que va a tomar el Ayuntamiento, y la que quiere tomar el Valencia.

En ese sentido, en el día de ayer la edil volvió a hablar sobre este tema, y reiteró su intención de «cumplir la ley», además de hacer hincapié en que durante su cargo, «Peter Lim no va a obtener ninguna ventaja en absoluto», apuntó la edil. «Nos hemos reunido con todos los grupos, todos saben la dirección, todos tienen el convenio, que por cierto es el que dejó redactado el anterior Ayuntamiento, ni una coma se ha movido», comenzó, en una entrevista para Cope. «Estamos intentando escuchar a todo el mundo», continuó, recalcando varios aspectos que no ha querido dejar pasar:

«Primero, yo no estoy aquí para favorecer a Lim, pero ni a Lim ni a nadie», argumentó como primer aspecto. En segundo lugar Catalá aseguró que «voy a cumplir la ley», que va en consonancia con la declaración de Marí Olano del pasado martes 26 en el pleno del Ayuntamiento, en el que el concejal de grandes proyectos aseguró ante las interpelaciones del portavoz de Vox, Juanma Badenas, que «no hay ninguna prohibición de contratar con el Valencia», una vez revisado el registro.

Como tercer punto, se mostró firme en su intención de no favorecer al máximo accionista, tras no cumplir las condiciones en primera instancia. «Peter Lim conmigo no va a obtener ninguna ventaja en absoluto», aseveró. Siguiendo ese razonamiento, añadió que son temas independientes «que el Ayuntamiento otorgue una licencia y la gestión deportiva que se haga luego», respecto a que el Valencia ya incumplió las condiciones de la ATE que se firmaron en primera instancia.