El Valencia CF ha mostrado su indignación y rechazo ante las declaraciones realizadas por Vinícius Jr. hoy ante la jueza por los insultos racistas recibidos durante el último partido que disputó con su equipo, el Real Madrid, en Mestalla. El futbolista brasileño habría insistido en que los insultos recibidos no fueron por parte de un grupo de seguidores, sino por prácticamente la totalidad de los asistentes al estadio. Ante ello, el Valencia CF ha emitido un comunicado en el que ha manifestado su "sorpresa, rechazo e indignación" y exige a Vinícius Jr. "que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana".

"Ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinícius Jr. afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas en el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid CF de la pasada temporada, el club desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación. Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla", apunta el comunicado del Valencia CF, que prosigue afirmando que "el club es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas. Este tema requiere de la implicación de todo el mundo y el Valencia CF entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones". "No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana", finaliza.

A la tercera fue la vencida. Se le solicitó al astro brasileño que declarara el pasado mes de junio, pero declinó hacerlo por encontrarse de vacaciones. Tampoco tuvo intención de hacerlo por videoconferencia desde su lugar de descanso. La siguiente fecha fue en septiembre, pero finalmente se retrasó hasta este jueves 5 de octubre, cuando el delantero ha acudido al juzgado de Plaza Castilla para declarar, acompañado de sus abogados y escoltado por numerosos policías.

La mencionada declaración sobre lo ocurrido durha durado aproximadamente 40 minutos y aunque por parte de la jueza se señaló directamente a los tres jóvenes acusados (entre 18 y 23 años), Vinicius no habría dudado en insistir en que todo el estadio de Mestalla tuvo un comportamiento racista contra él. Hay que recordar que se manipularon vídeos con cánticos de otras aficiones y se volcaron con imágenes de Mestalla, como también se subtitularon como "mono, mono" gritos que claramente decían "tonto, tonto". Iban dirigidos a Vinicius cuando éste hacía gestos hacia la grada deseando el descenso del Valencia CF a segunda división.

Según recoge EFE de varias fuentes conocedoras de su declaración, el jugador ha ratificado que se siente víctima de insultos racistas y su intención de reclamar judicialmente por ello, ya que está convencido de que los insultos y las alusiones a su persona se produjeron exclusivamente por motivos raciales y por el hecho de que destaca como futbolista.

Reconoce sus gestos contra el Valencia y sus aficionados

Preguntado por los abogados defensores por los gestos de "a Segunda" que hizo durante el encuentro ante el Valencia CF, fuentes del caso han explicado que el futbolista del Real Madrid los ha admitido y los ha enmarcado en su carácter como un futbolista que puede llegar a sentir una motivación extra en un ambiente hostil o crispado. Cuestionado por otros recibimientos similares y generalizados de otras aficiones como la del último partido en Girona que fueron recogidos por la televisión y en las que se dirigía a la afición rival, la jueza decidió no considerarlo pertinente y Vinicius no quiso contestar al respecto.

"Vinicius ha tenido una actitud un pelín prepotente"

En opinión del letrado Manuel Izquierdo, que defiende a uno de los tres jóvenes acusados de un delito de odio, "Vinicius ha tenido una actitud un pelín prepotente. Nuestra impresión es que ha reconocido que la provocación es inherente al fútbol, ha reconocido que él se siente mejor jugador cuando la gente le pita y ha reconocido de una manera bastante implícita que ese día él provocó a la grada de Mestalla".

"Nuestra impresión es que la Liga pretende universalizar un problema muy serio como es el racismo en el campo de Mestalla", ha agregado el abogado, que cree que el Valencia, como club, debería defender a sus aficionados de las acusaciones vertidas este jueves por Vinicius. En este sentido, el club no tardó mucho en emitir un comunicado oficial al respecto.