La concesión a España, junto a Portugal y Marruecos, de la organización del Mundial de 2030 entra de lleno en la agenda del futuro estadio del Valencia, con las obras paradas desde febrero de 2009. Si el Cap i Casal quiere aspirar a ser una de las subsedes, antes debe deshacerse el nudo de las negociaciones del convenio urbanístico para retomar los trabajos en el recinto de Corts Valencianes. Es decir, resolver el pulso entre las instituciones políticas y el máximo accionista del club, Peter Lim.

No obstante, ayer la alcaldesa de València, María José Catalá, quiso dejar claro que el Mundial 2030 no va a condicionar los plazos ni el contenido del convenio que negocia con el club de Mestalla. Y subrayó que no se van a rebajar las exigencias a Meriton Holdings ni a acelerar los trámites administrativos, a pesar de que la cuenta atrás ya es efectiva. «Nosotros lo que no vamos a hacer es condicionar el trámite del nuevo estadio a esta circunstancia. Ni se van a rebajar las exigencias ni se van a acelerar los plazos. Estamos hablando de un futuro campo que tiene que durar décadas y esta circunstancia atañe exclusivamente a una serie de partidos como mucho durante un mes», señaló la alcaldesa, que endurece el tono público de sus relaciones con el club. «Es clarísimo que no vamos a condicionar el futuro del nuevo campo a ser subsede o acoger algún partido del Mundial. Eso no va a condicionar nuestro nivel de exigencia, ni tampoco vamos a acelerar ningún plazo. Si se puede acoger será estupendo para Valencia y, si no, no podrá ser», añadió,

La dirigente del Partido Popular recordó que la junta de gobierno local a finales de 2022 con el anterior gobierno municipal aprobó «una moción impulsora» y presentó «la candidatura de la ciudad» con la idea de poder acoger incluso un partido de cuartos de final o una semifinal. «El Mundial es una buena noticia para nuestro país y esperemos que para nuestra ciudad», afirmó entonces. Catalá insistió en que el Valencia «debe cumplir con todos los requisitos» que se establecieron en el convenio «que hizo la anterior corporación». «Si el espacio temporal se cumple podría ser que esto lo acelere, pero no por parte del Ayuntamiento», afirmó.

«No vamos a acelerar ni a rebajar las condiciones, no condicionamos nada. Estamos pidiendo a Peter Lim (máximo accionista del Valencia) que cumpla con la ciudad, que cumpla sus compromisos, que son varios, no solo el Nou Mestalla, sino que está también el polideportivo de Benicalap. Se tiene que cumplir con la palabra dada con los valencianos y la ciudad de Valencia», apuntó Catalá.

Un convenio «más garantista»

«No supone darle ninguna ventaja ni rebajar la exigencia ni acelerar los plazos, ni poner las cosas más fáciles. El convenio existe, lo dejó hecho la anterior corporación y se tiene que cumplir en sus propios términos, como mucho reforzaríamos alguna cláusula pero no la suavizaríamos. Estamos revisando por si incorporamos alguna cláusula más garantista, nunca menos, para que se cumplan los compromisos con la ciudad», añadió.

Gómez: «No debe ser la excusa»

Por su parte, la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, alertó a Catalá de que el nuevo horizonte con la confirmación del Mundial 2030 en España no sea utilizado para «flexibilizar» las condiciones del convenio. «El Mundial no puede convertirse en la excusa para que Peter Lim acabe torciéndole la mano a la señora Catalá. Ya nos hemos quedado muy preocupados sobre la voluntad que tiene Catalá de flexibilizar las condiciones que nosotros dejamos cerradas. Y lo que no puede ser el Mundial es la excusa perfecta para que el Partido Popular acabe cediendo todas las pretensiones que tiene Peter Lim sobre nuestra ciudad», indicó la exresponsable de Urbanismo.

Robles: «No a cualquier precio»

Por último, Papi Robles, portavoz adjunta de Compromís en el ayuntamiento de València, valoró «positivamente» la posibilidad de que algún partido del Mundial «venga a nuestra ciudad». «Ahora bien, los grandes eventos no se pueden llevar a cabo a cualquier precio en nuestra ciudad, y lo que en ningún caso puede ocurrir es que el Mundial sea ahora la nueva excusa para rebajar los requisitos de un convenio que está pendiente de firmarlo con el València. Recordemos que Meriton no ha cumplido ya en un convenio anterior. Por tanto, no son de fiar, no se le puede facilitar la entrada a gente que ya ha demostrado que no ha cumplido con los compromisos que ha tenido en la ciudad y, por tanto, reclamamos las mismas condiciones que ya el Ayuntamiento con Joan Ribó como alcalde».