El Valencia CF visita Son Moix en vísperas al segundo parón internacional de la temporada. Y lo hace con el objetivo de sacar los tres puntos y marchase al descanso con las mejores sensaciones posibles tras una dinámica negativa que se ha visto afectada, además, por una plaga de lesiones preocupante. Sobre el encuentro, Rubén Baraja explicó en la rueda de prensa previa que el Mallorca «es un equipo muy combativo, continuo en el esfuerzo. Sus estadísticas lo dicen, necesitan poco para hacer gol, tienen un jugador referencia que es importante para ellos y está convirtiendo el trabajo del equipo en puntos».

Destacó además las armas del conjunto bermellón y sus jugadores destacados: «Tenemos que estar a la misma intensidad que ellos, ser constantes en el partido y estar atentos a lo que ellos hacen bien. Hacer que Muriqi no sea su mejor partido, que Darder no esté cómodo dando pases. Tienen variantes pueden jugar con cinco o cuatro atrás, pueden jugar con dos puntas».

El Pipo es consciente de la importancia del partido, y sabe todo lo que tiene que corregir el equipo para mejorar las prestaciones respecto a las últimas jornadas: «este partido es importante y vamos a tratar de hacerlo bien. Hemos tratado durante esta semana corregir cosas que no hicimos bien en Sevilla y espero en Mallorca una buena respuesta después del partido de Sevilla, que el equipo dejó de hacer cosas que sí estaba haciendo. Nosotros tenemos que tener una mentalidad fuerte y afrontar cada partido con una gran concentración porque necesitamos jugar al máximo».

Preguntado por la plaga de lesiones que sufre el equipo, que es el segundo con más lesiones de LaLiga, el vallisoletano aseguró que «pero tratamos de hacer todo lo posible para que esto no suceda. Trabajamos todos los parámetros para que estén al máximo nivel. Gayà ha jugado ocho partidos seguidos, selección... si analizas cada situación hay parte que no es responsabilidad nuestra, también juegan con sus selecciones. Tienes que vivir con ello. Hay que intentar que no te afecte en exceso».

Hubo tiempo también para que el técnico valorara otras cuestiones que no son relativas al partido como la nueva convocatoria de Fran Pérez, Diego López y Javi Guerra con la Sub-21. «Es un premio a su trabajo y a su esfuerzo. Lo importante es tener continuidad, poder volver y mostrarte en tu equipo», dijo. Sobre la posibilidad de que el Nou Mestalla sea sede del Mundial 2030 aseguró que «Ojalá. Me gustaría que el estadio se terminara, que se pudiera jugar en el Nuevo Mestalla. Tenemos todos la ilusión de tener el estadio terminado».