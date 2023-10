Empató el Valencia en Son Moix ante el Mallorca en un partido que se puso cuesta arriba en los primeros minutos, y con un plantel lleno de bajas, y es por eso que Rubén Baraja consideró el punto bueno y que «nos sirve para seguir en nuestro objetivo».

«Cuando juegas con un equipo en buena dinámica que lleva tiempo sin perder, compites como lo hemos hecho hoy, vienes de un mal partido... el equipo ha tenido una buena respuesta», comentó el técnico en la rueda de prensa tras el partido. «Hemos podido ganarlo, también perderlo, hay que considerar el punto justo», añadió.

Sobre la jugada polémica del partido comentó que n»o suelo hablar mucho de los árbitros. En el campo me ha parecido que había algo y creo que el VAR tendría que habérsela mostrado al árbitro», apuntó el vallisoletano.

Pepelu, el MVP

«Lo que quiero es ganar, no lo hemos hecho pero bueno, feliz por ayudar. Pero aquí vivimos de victorias», apuntó Pepelu tras el choque. El centrocampista añadió que «siempre intentamos ganar. Llevamos una racha que no lo estamos haciendo pero vamos a quedarnos con lo positivo, veníamos con bajas, ante un gran rival y hemos sumado. Ahora toca recuperar efectivos». Precisamente de los jugadores lesionados habló al ser preguntado por si va a venir bien el parón internacional. «Va a venir bien porque somos una plantilla corta, ayudados por chavales del filial que lo están haciendo muy bien. Aun así necesitamos de todos y los que están en casa nos van a ayudar», concluyó.

Hugo Duro sobre el penalti

«Yo voy a por el balón y llega un momento que me agarra, no mira el balón y se cae encima de mí. Creo que no han tardado ni en revisarlo», comentó Hugo Duro sobre el polémico penalti no pitado de Jaume Costa. «Me han enseñado un vídeo y creo que nos han pitado penaltis más suaves», apuntó.

Corona en la previa

«Queremos conseguir cuanto antes los puntos para poder estar tranquilos», comentó Corona para los micrófonos de Dazn, en lo que respecta al objetivo del Valencia este curso. A la pregunta sobre el interés de otros clubes en los jóvenes futbolistas valencianitas, el Director Deportivo aseguró que «siempre es importante y agradable que se fijen en nuestros jóvenes. Eso es que están haciendo un gran trabajo. Nosotros estamos centrados en la competición y coger puntos. No pensamos en nada más», comentó.