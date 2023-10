Javier Solís, director corporativo del Valencia CF, ha asegurado esta mañana que quedan "los últimos detalles" para poner "negro sobre blanco" el convenio urbanístico entre el club y el Ayuntamiento sobre el Nuevo Mestalla, que está "prácticamente correcto".

Solís, que felicitó a Enith Salón, jugadora del club y que recibió este lunes la Alta Distinción al Mérito Deportivo, subrayó que tras el cambio de Gobierno municipal -ahora en manos del PP-, se les pidió "discreción" y que ahora están "a la espera" de una reunión y "deseosos de poder tener una respuesta oficial a los detalles que quedan del convenio, que está prácticamente correcto".

Así, insistió en que el Valencia tiene "ganas de poder plasmar negro sobre blanco los últimos detalles y poder empezar las obras", porque "la ciudad necesita ya lo antes posible el Nuevo Mestalla", que, sostuvo, será "de categoría mundial".

Al respecto, señaló que el proyecto "no ha variado" y explicó que si el concejal de Grandes Proyectos de la ciudad, José Mari Olano, "dice que el convenio anterior estaba bien hecho y faltaba rematarlo, era porque estaba correcto".

"El club aceptó los requerimientos y quedan pequeños detalles que no van a suponer mucho más retraso que el que ya llevamos, que es excesivo en nuestra opinión", incidió Solís.

También destacó que el objetivo "no es tener un Mundial", pues ese debe ser objetivo de la ciudad, no del club, y que el Mundial -en referencia al de 2030, que se disputará en España y en otros cinco países- "no debe acelerar el tema", aunque "si luego tenemos la suerte de celebrar un partido, será un éxito".