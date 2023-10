La nueva entrega de ‘Meriton Confidencial’ empieza a causar estragos entre las partes involucradas en la información a la que ha tenido acceso Levante EMV y SUPER en exclusiva. Este miércoles no tardó en estallar un terremoto político, no solo por la situación fiscal de Layhoon Chan, también por la relación de intereses entre Peter Lim y KPMG España que hoy desgrana este medio. El foco alumbra directamente a José Marí Olano, concejal de grandes proyectos del Partido Popular y socio de la mencionada red de firmas independientes.

Fuentes consultadas por este medio sostienen que, de momento, no exite un conflicto de intereses derivado de estar al frente de las negociaciones para la elaboración del nuevo convenio del Nou Mestalla y su cargo dentro de la red que audita empresas de Lim porque ahora no trabaja para el Valencia CF ni ninguna parte implicada. Sin embargo, también aseguran que se ha reunido con el Valencia CF como concejal de grandes proyectos. Cabe recordar que José Marí Olano no esconde su interés en que Lim disponga del nuevo convenio lo antes posible

En cualquier caso, según ha podido saber este medio, desde KPMG España fue visto con recelo que en su momento se presentase a las listas del Partido Popular para, a la postre, formar parte del Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, la red de audotorías no pudo ni puede intervenir en ese aspecto salvo que exceda el 25 por ciento de su vida laboral con sus funciones en el grupo popular. El 75 por ciento restante lo emplea en KPMG España. Los estándares éticos de KPMG obligan a que Marí Olano se abstenga de intervenir en cualquier tema que pudiese plantear algún conflicto de intereses.

Comunicado de Olano

Durante la tarde, el abogado valenciano emitió un comunicado en respuesta al terremoto acontecido a lo largo del día. El primer movimiento llegó cuando Juanma Badenas, portavoz de VOX, aseguró que «KPMG es una multinacional que asesora a Meriton, que cada cual saque las conclusiones necesarias» y Sandra Gómez contestó poniendo en voz de Badenas que un concejal del PP (José Marí Olano) «está arreglándole a Meriton su tema a cambio de cobrar de Lim».

En su comunicado José Marí Olano recita que «no ha participado en los casi diez años de vinculación profesional con KPMG Abogados en ningún asunto de cualquier naturaleza que, directa, indirecta, o incluso remotamente, esté relacionado con el Valencia CF con Meriton Holdings. No se ha producido, por tanto, ningún conflicto de interés». Además resalta «que, al igual que el Ayuntamiento de Valencia, KPMG Abogados, S.L.P., aplica una estricta política de prevención, control y evitación de conflictos de intereses, que José Marí Olano cumple escrupulosamente».