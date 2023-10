El constructor José Peris Frígola, histórico directivo del Valencia, ha fallecido en la jornada de hoy, a la edad de 90 años, según ha adelantado en Twitter el periodista Paco Lloret. Con Peris Frígola desaparece uno de los dirigentes clave del club de Mestalla desde la década de los 70, cuando entró a formar parte de la directiva de Ros Casares, hasta la conversión del club en sociedad anónima deportiva, siendo uno de las voces más destacadas del consejo de administración de Arturo Tuzón.

Conocido por su estilo directo en cada uno de sus mensajes, Peris Frígola mantuvo una fuerte rivalidad con Francisco Roig, con el no fichaje de Romário y la remodelación de Mestalla como asuntos estrella. Del astro brasileño que militaba en el PSV Eindhoven decía que no lo querría fichar “ni gratis”, cuando pretendido por el entonces entrenador Guus Hiddink y Roig, que dimitió para convertirse en opositor y futuro presidente. Frígola aseguraba que contaba con el consejo del exfutbolista danés del Valencia Frank Arnessen. Romário no vino a un Valencia que volvía a pasear por Europa tras recomponerse del descenso de 1986 y acabó fichando por el FC Barcelona, donde triunfó y acabó siendo la estrella del Mundial de EEUU 94. Más tarde, Peris Frígola se mostró partidario de la remodelación total del actual Mestalla, reconstruyendo grada a grada todo el recinto hasta completar un aforo de 67.000 espectadores. Una idea que habría ahorrado el proyecto estancado del actual Nou Mestalla, parado por falta de financiación desde hace 15 años, y que fue desechada para optar por la ampliación del graderío con un tercer anillo. Frígola llegó a afirmar que el viejo Mestalla presentaba problemas de seguridad, con riesgos de desprendimiento, lo que originó una gran controversia informativa a mediados de los 90. Peris Frígola formó parte del primer consejo de administración como sociedad anónima deportiva junto a Vicente Alegre, Ramón Romero, Ernesto Estellés, Melchor Hoyos, Pedro Cortés, Agustín Morera y Francisco Roig.