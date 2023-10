El primer serial de ‘Meriton Confidencial’ provocó la salida del Valencia CF de Anil Murthy en 2022. La segunda entrega publicada en exclusiva por SUPER la semana pasada ha paralizado las polémicas negociaciones entre el Ayuntamiento y el club por el convenio del Nou Mestalla. La alcaldesa de Valencia María José Catalá no negociará el nuevo convenio hasta que Peter Lim no reanude las obras. Así se lo comunicó ayer el Consistorio a la entidad de Mestalla días después de que Superdeporte documentara con información exclusiva el presunto conflicto de intereses de José Marí Olano como concejal de grandes proyectos y empleado de KPMG, la empresa asesora que vendió el club a Lim en 2014 en la que trabaja Germán Cabrera, secretario del consejo de administración del Valencia, abogado de Meriton Holdings en España y hasta ahora interlocutor del Ayuntamiento con el club. Las negociaciones entre Olano y Cabrera están paralizadas. La reunión que mantuvieron ambos en Madrid es papel mojado. Catalá abre un nuevo escenario: si no hay obras no hay convenio.

El Ayuntamiento comunicó ayer al Valencia su decisión de no realizar ninguna negociación sobre el convenio urbanístico hasta que el club retome las obras de construcción del nuevo estadio paralizadas desde hace casi quince años. Catalá quiere hechos probados. No habrá convenio hasta que no reanuden las obras. el El Consistorio se limitará por tanto a tramitar la licencia solicitada por el club, siempre que el Valencia responda satisfactoriamente a los requerimientos de documentación y aclaraciones que puedan hacerle los funcionarios responsables de la tramitación de tal licencia. Según el comunicado del Ayuntamiento, «sólo en el momento en que el Valencia reanude efectivamente las obras se entablarán negociaciones para avanzar en un convenio que partirá del borrador realizado por el anterior gobierno municipal, aunque con incorporaciones que garanticen que el club cumpla con la ciudad». Entre las incorporaciones que no se preveían en el borrador del convenio realizado por el anterior equipo de gobierno, se incluirá, entre otras, una programación temporal de las obras con penalidades en caso de incumplimiento que deberán garantizarse mediante aval bancario, así como detalle de las fuentes de financiación de las obras del nuevo estadio. El Ayuntamiento también ha comunicado al club que no existirá ningún incremento, ni cuantitativo ni cualitativo, del aprovechamiento urbanístico que el planeamiento vigente reconoce a las parcelas titularidad del club, no se otorgará licencia alguna respecto de las parcelas de aprovechamiento lucrativo privado del nuevo estadio sin que, previamente, se haya ingresado en la tesorería la cantidad correspondiente a la construcción del polideportivo municipal de Benicalap, con IVA incluido. Tampoco se aprobará la reparcelación de los terrenos en los que se ubica el Mestalla e inscribirán las fincas de resultado sin que, previamente, el nuevo estadio esté totalmente construido y en funcionamiento y se haya demolido el Mestalla o garantizada su demolición mediante aval bancario. Por último, el Ayuntamiento también pedirá que el Valencia CF desista de los recursos contencioso-administrativos presentados contra los actos de la Generalitat de denegación de prórroga y declaración de la antigua ATE. El Valencia daba prácticamente por cerrado el nuevo convenio hace menos de diez días. Así de optimista se mostraba el Director Corporativo Javier Solís el pasado 9 de octubre: «Estamos deseosos de poder tener respuesta oficial y por escrito a los detalles que quedan del convenio, que como ha dicho el señor Marí Olano, prácticamente está correcto. Estamos con ganas de poder plasmar ya en negro sobre blanco esos últimos detalles que no van a suponer mucho más retraso del que ya llevamos, que es excesivo y porque estamos deseando empezar las obras cuando se firme convenio», aseguraba. La versión del club es que la decisión de ayer del Ayuntamiento es un punto de inicio sobre el que hay mucho que hablar y concretar. El deseo del club es empezar las obras.