La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, presentó ayer una moción para el cese del concejal de grandes proyectos José Marí Olano. La socialista manifestaron su «sorpresa» porque Catalá «paraliza todo en lugar de exigir a Mériton que cumpla con sus obligaciones». La oposición espera que la decisión de parar la negociación del convenio hasta que el club no retome las obras no signifique una cortina de humo para ganar tiempo y ‘salvar’ políticamente a Olano. El PSPV va a estar a partir de ahora especialmente vigilante con los pasos del club y el Ayuntamiento. Para los socialistas, «resulta llamativo que la interlocución para trabajar sobre un convenio urbanístico no se produzca desde Urbanismo y queda fuera de toda normalidad democrática y plantea un claro conflicto de intereses que el concejal interlocutor con el actual máximo accionista del Valencia, sea socio de una empresa que asesora al máximo accionista»

«Seríamos torpes si una sede como Valencia no estuviera» en el Mundial 2030. Con esas palabras, Salvador Gomar aseguraba este martes que la ciudad tiene que aprovechar un evento de este tipo porque además permitirá ingresar una buena suma de dinero. «Desde el principio he sido optimista y creo que Valencia tiene que ser sede. Para mí, eso significa que el estadio estará en el año 2030».