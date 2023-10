Maxi Gómez apunta a Mestalla a pesar de sus problemas físicos. El martes ya comenzó a entrenar con el grupo y la vuelta del uruguayo al feudo valencianista se antoja el retorno de un futbolista que llegó entre aplausos y que se marchó por la puerta de atrás. Los problemas de ansiedad por la falta de gol, la sequía goleadora y sobre todo, la sensación de que estaba fuera de la dinámica deportiva. Más por perder la fe en sí mismo que por dejadez. Su vuelta a LaLiga fue de la mano de un Cádiz que le viene bien para su juego. Un equipo que potencia el balón parado y que de alguna manera da importancia a los centros laterales. Incluso a los saques de banda comandados por Luis Hernández. En definitiva, Maxi, que aún no ha mojado hasta la fecha en competición liguera, quiere aterrizar en Mestalla con el doble objetivo: estrenarse como amarillo y demostrar que su etapa en el Valencia fue un espejismo y él no es ese delantero que pareció como blanquinegro. Hay que recordar cómo llegó el uruguayo al Valencia. En una operación que llevó a Santi Mina a Vigo y que trajo a Maxi Gómez a Valencia, el cuadro valencianista además pagó dinero por el ‘9’, que estaba haciendo buenas temporadas en Balaídos. En la primera temporada no lo tenía nada fácil. El jugador valencianista llegaba para ser el delantero titular de Marcelino García Toral pero al poco de comenzar la temporada Meriton rompió con el proyecto y cambió al asturiano por Celades. Maxi Gómez sin embargo, a pesar de todos los problemas surgidos en esa temporada, que cabe recordar que es la del Covid. Ese año, el uruguayo hizo un total de 9 goles en LaLiga y uno en la Copa del Rey para alcanzar las dobles cifras. Es cierto que el conjunto dirigido por Celades se cayó después del confinamiento, pero el uruguayo puede asumir su primer curso como positivo en lo individual. Su segundo año ya fue mostrando poco a poco que iba a menos. Y eso que lo empezó bien. Gol contra el Levante en la primera jornada, otro contra el Celta de Vigo en la segunda y otro contra la Real Sociedad en la cuarta. La primera vuelta la cerró con cinco goles teniendo así una fantástica media tras marcar ante el Mallorca y acabó el curso con siete. La tercera apenas cinco.