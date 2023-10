José Luis Gayà y Giorgi Mamardashvili estuvieron en Benidorm en un acto del patrocinador principal del Valencia CF en el que atendieron a los numerosos valencianistas que se acercaron para hacerse una foto y recibir autógrafos de sus ídolos. Dos de los mejores jugadores del equipo representaron al club y el capitán ofreció una serie de declaraciones a los medios de comunicación acerca de la temporada, su figura o el mercado de fichajes. Preguntado por si le gustaría retirarse con la camiseta del Valencia CF y convertirse en ‘One Club Man’ (jugador que solamente ha militado en un equipo), el capitán no escondió su ilusión, aunque quitó hierro al asunto: «No pienso en eso y nunca lo he pensado. Nunca me imaginé poder llegar tan lejos como para estar en el Top20 con más partidos. Ojalá pueda ser One Club Man, pero es una cosa que no me obsesiona ni es algo que pienso. Pienso en jugar, disfrutar y nada más», señaló a escasos días de viajar a Bilbao para jugar en San Mamés y seguir engrosando sus cifras.

Este curso está pudiendo disfrutar del juego, en el que es cada vez más protagonista por el estilo que propone Rubén Baraja en el que los laterales han adquirido mucho peso en el ataque, tal y como quedó perfectamente reflejado en el encuentro contra el Cádiz con un gol antológico del capitán y un remate de rabona de Thierry que acabó con el remate de Hugo Duro al fondo de las mallas. Al respecto del equipo y su manera de jugar, Gayà también explicó los cambios: «Hemos dado un paso este año. Cuando llegó el míster estábamos en una situación muy complicada y él la salvó. Había que sumar puntos, dejar la portería a cero… Pero este año hemos visto un Valencia diferente al anterior, con más tiempo de pretemporada pudimos trabajar muchos aspectos. Los laterales estamos subiendo, aportando en ataque… Pero como siempre digo no podemos descuidar la parcela defensiva y tenemos que estar físicamente bien», subrayó en su intervención. Le gustaría que el club fichara La plantilla del Valencia es corta, tal y como han recalcado jugadores y el propio entrenador. Ahora viene la Copa del Rey, el equipo ha sufrido lesiones y tiene zonas del campo especialmente cojas. Gayà no escondió, igual que en verano, su deseo porque el club haga un esfuerzo y refuerce el plantel: «Nos gustaría que viniese gente, siempre lo he dicho. Si un jugador quiere venir a sumar y ayudar, nosotros encantados», explicó, con unas declaraciones similares a las que hizo con el mercado estival abierto en la tradicional entrega de flores a la Mare de Déu dels Desamparats. Y es que el de Pedreguer es más consciente que nadie de las necesidades del equipo y su ambición siempre ha sido jugar para un Valencia competitivo y que aspire agrandes cosas, por lo que quiere ayudar a escapar de la situación de lucha por no descender a la que Meriton Holdings ha llevado al club. Gayà sigue desoyendo cantos de sirena con la mente puesta en ayudar al equipo de su tierra y en el que lleva desde que era pequeño, cuando llegó a la Ciudad Deportiva de Paterna.