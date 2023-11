La Copa del Rey gusta en Valencia, y le gusta a Rubén Baraja. El que fuese campeón de la competición nacional con la camiseta del Valencia, ahora está al frente del banquillo de Mestalla con el objetivo de salvar al equipo un año más del infierno de Segunda División al que se está acercando peligrosamente cada año el Valencia por la nefasta gestión de Meriton.

En ese sentido, el cuadro blanquinegro se estrena en Copa del Rey en la primera ronda ante la UD Logroñés, como también lo hará Baraja como entrenador, ya que el curso pasado cogió las riendas del equipo con este ya eliminado. Esta será una oportunidad para valorar la gestión de grupo del Pipo en situaciones que obligan a la rotación, y en cómo mantener a los menos habituales enganchados. «Es una oportunidad para los que no están teniendo la continuidad que necesitan. Trataremos de hacerlo para que el equipo siga siendo competitivo y es lo que trato de transmitir. Es una competición importante para mí y le doy valor. Deben demostrar al entrenador que deben jugar más o se está equivocando. Hay que superar la eliminatoria porque es nuestra obligación», apuntó en la rueda de prensa previa al duelo copero en Logroño.

Entre las incógnitas que existen alrededor del once inicial, ya no solo para el que pondrá en liza Baraja en Las Gaunas, sino para las próximas semanas, es la posición del ‘9’. La lesión de Hugo Duro deja coja la delantera, y se erige como único ariete puro Yaremchuk, del cual el técnico vallisoletano comentó que «es uno de los que participa menos y con menos continuidad y espero que mañana gane minutos, sienta confianza y se sienta dentro del equipo. Cuando llegas tarde hay cosas que no le dejan dar su mejor versión y sumando minutos de Copa y sintiéndose importante nos dará otra cara».

El Valencia espera como agua de mayo la recuperación de Alberto Marí, pero el míster quiso poner tranquilidad respecto a su vuelta. «Está en los plazos que tiene que ir. En nuestra cabeza está finales de noviembre y principios de diciembre. Para después del parón estará para entrenar con el grupo y hacer cosas. Luego habrá que ver su estado físico. Este tipo de lesiones tienen unos plazos que apurar una semana después de tres meses y medios es absurdo. No lo vemos», reconoció.

Tuvo tiempo también para valorar las situaciones de Pepelu y Javi Guerra, que están siendo la sensación en el centro del campo del Valencia, y que incluso podrían ser una opción para la Selección. «Su rendimiento es fantástico y estable. Cuando tienes continuidad se valora como trayectoria y tienes más opciones de grandes retos como puede ser ir a la Selección. Con la edad que tienen y el futuro, sin duda», apuntó.

Respecto a otros jugadores con problemas físicos, descartó la presencia de Jesús Vázquez. «No tiene el alta médica aún. Su evolución es positiva y cuando su proceso evolucione a mejor estará disponible», apuntó.

Elogios a Messi

A raíz de la gala del Balón de Oro, de la que no quiso valorar el premio de Vinícius, sí tuvo palabras para el galardón de Messi, al que considera el mejor de siempre. «Yo creo que si le has visto jugar no hay nadie que juegue como lo ha hecho él. Yo le daría todo los balones de oro, así que yo le daría uno siempre para él y otro para otro. Respecto a jugar al fútbol, interpretar el juego e interpretarlo es el número uno. Es justo por su trayectoria y el Mundial», concluyó.