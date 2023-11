La Copa del Rey es sagrada para el Valencia. Con Peter Lim o sin él. La competición del KO es una competición «fetiche» para el club como reconocía ayer Rubén Baraja en sala de prensa y se merece el máximo respeto. El máximo accionista ha condenado al equipo a sufrir en la Liga esta temporada. Como dijo la presidenta Layhoon Chan el objetivo es la permanencia. Le guste o no le guste a Meriton, la Copa también será siempre objetivo para la entidad de Mestalla.

Los del Pipo debutan esta noche en la Copa con hambre de llegar lejos a pesar de las limitaciones de la plantilla. Técnico, jugadores y aficionados son conscientes del peso que tiene este torneo en la historia del club y que la Copa es el camino más directo y realista hacia una alegría este año. La Copa en el Valencia es objetivo y siempre lo será. Baraja sabe lo que es llegar lejos en la Copa con el Valencia. También lo que es levantarla. Como en 2008 cuando era capitán junto a Carlos Marchena.

Quince años después, el Pipo se estrena en la competición del KO como entrenador con la «obligación» de superar a la UD Logroñés en Las Gaunas y pasar de ronda. El Pipo no quiere sustos. Hoy presentará una alineación de garantías casi obligado por la normativa de Copa que exige tener a siete jugadores con dorsal del primer equipo dentro del primer equipo. El reglamento que impide tener a más de cuatro canteranos a la vez sobre el campo limitará las rotaciones del técnico. Solo se esperan 3 canteranos en el once inicial para evitar riesgos de alineación indebida. El resto serán habituales suplentes en la Liga como Jaume, Foulquier, Hugo Guillamón, Sergi Canós, Amallah o Yaremchuk. Todos tendrán la oportunidad de reivindicarse y pedir sitio en el equipo titular. Como dijo Baraja en Paterna «es una oportunidad de jugar minutos, de crecer de demostrarle al entrenador que se está equivocando».

El ‘Pipo’ nunca pierde

Las estadísticas coperas juegan a favor del Valencia. El equipo no conoce la derrota a domicilio en dicha competición desde hace casi tres años. La última vez que cayó derrotado fue el pasado 27 de enero de 2021 cuando sucumbió ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán por 3-0 en los octavos de final, a partido único. Baraja pondrá en juego su buena racha en esta competición donde, a pesar de caer eliminado en la tanda de penaltis, no conoce la derrota en los seis compromisos disputados como entrenador del Elche, Sporting de Gijón y Tenerife.

Contra un viejo amigo

La UD Logroñés y el Valencia volverán a citarse en Copa en Las Gaunas por tercera vez. La primera en la temporada 2010-11 pasó a la historia por los debuts oficiales de Isco yAlcácer. La segunda llegó el 22 de enero de 2020 con triunfo por la mínima con gol de Maxi Gómez.

La UD Logroñés es el quinto clasificado del grupo II de Segunda RFEF. El equipo consumó el descenso la pasada temporada y su gran objetivo del año es el ascenso. Con tan solo cuatro goles encajados en nueve partidos, el segundo mejor en esos guarismos tan solo superado por el líder, el Bilbao Athletic, está destacando por ser un rival tremendamente duro por su rocosidad y organización, y que cuando puede hacer daño no perdona, siendo el máximo goleador de la categoría, empatado con los cachorros de Lezama.

El nuevo proyecto del empresario Félix Revuelta se ha construido en torno a un entrenador joven, Diego Martínez, con un gran cartel en el fútbol riojano y experiencia acumulada en el Numancia. La plantilla es prácticamente profesional. Hoy tiene ganar de dar la campanada. El técnico del conjunto riojano subrayó en rueda de prensa que está «muy contento de que venga una entidad de su prestigio y con la que siempre ha habido muy buena relación», en alusión al Valencia.

También destacó que el partido de Copa es el primero de la temporada en el que no tienen «presión por ganar» e incidió en que espera que sirva a sus jugadores para «medir» cuál es su realidad «en comparación con un equipo de élite». Además, recalcó que «por supuesto» que van «a salir a pelear y a tratar de pasar de ronda», pero destacó que tienen que «ser conscientes de que el favorito es el Valencia» y de que tienen que pensar «que el partido es una fiesta» para su afición. «Estamos contentos, tranquilos, pero ahora la exigencia no es ganar porque sabemos que es un rival de una categoría superior y los favoritos son ellos» pero «eso no nos resta ni un ápice de ilusión y de ganas de hacer un buen partido», apuntó el técnico.