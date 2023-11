Esta tarde a partir de las 16:15 horas ante el Granada, Rubén Baraja tiene la oportunidad de alcanzar su mejor racha como entrenador en Primera. Será si no pierde ante un Granada que llega necesitado de puntos si quiere tener la oportunidad de sacar la cabeza del descenso. En la rueda de prensa previa al choque, sin embargo, el ‘Pipo’ no quiso salirse de su línea y centró los cinco sentidos en ganar el partido sin darle importancia a otras cuestiones: "Estoy concentrado en el partido de mañana (por hoy). En lo que significa para nosotros como equipo. Trabajar en la línea en la que estamos trabajando en los últimos partidos y darle esa consistencia que yo quiero para el equipo de que jueguen igual en cualquier campo. Que el equipo tenga una identidad y competir como lo estamos haciendo. Eso es lo que realmente me motiva. Una contuinuidad y lógicamente lograr la victoria".

A pesar de la tranquilidad que aportaría sacar los tres puntos, el Pipo tampoco quiso tildar de "clave" e insistió en que "es un partido, el siguiente que nos toca. Tenemos que afrontarlo con esa mentalidad. Vamos con el objetivo de en cada partido hacer las cosas que necesitamos para sumar los tres puntos". Además, a pesar del mal inicio de liga, el vallisoletano avisa de que "va ser un partido dificil como todos. Sabemos cómo tenemos que afrontarlo. Solo nos preocupa hacer un buen partido". En esa línea, argumentó que "el rival que tenemos delante es muy peligroso. Le hacen muchos goles pero también hace muchos goles. Tenemos que saber jugar este tipo de partidos contra este tipo de rival. Mucho control, orden y acierto para sacar el partido adelante". Por supuesto destacó a varios de los hombres más peligrosos del Granada, en especial Bryan Zaragoza, uno de los jugadores de moda de LaLiga: "Tienen individualidades de mucho nivel. Es un equipo que en muchos partidos han ganado por una acción individual. Bryan, Melendo, Uzuni, Boye... cualquiera de los que juegue arriba. Tenemos que tener mucha concentración con el balón, en la pérdida ellos son peligrosos. En casa nosotros tenemos que dominar, manejar el tiempo del partido. Tenemos que sentir que somos capaces de sumar los tres puntos siempre que jugamos en casa". "Es difícil repetir ‘onces’" Centrado en su equipo, las bajas y las dudas vuelven a condicionar de sobremanera el once. Varios futbolistas siguen en la enfermería y otros están en la recta final de su recuperación. Baraja dejó abierta la puerta a variar esquemas, posiciciones, etc: "Cuando tienes una posibilidad de jugar de una misma forma, ir encajando las piezas te ayuda a jugar mejor. Encajar patrones de jugadores en algunas posiciones también. Es difícil repetir onces cuando hay una sanción, una lesión... la versatilidad de la plantilla te dan opciones de jugadores que pueden jugar por dentro, por fuera... nosotros pedimos cosas en función a lo que sean capaces de hacer".