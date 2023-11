El Valencia vive el momento más dulce de la temporada y Baraja lo sabe por eso insiste una y otra vez con dar continuidad a la dinámica positiva. Ayer el equipo fue más efectivo que bonito, pero también era un examen que aún había que aprobar: «Para nosotros haber ganado es un gran premio. Ha sido un partido cerrado, difícil. Ellos nos han apretado bien, pero para tener una opción en el partido tienes que estar serio. No conceder. No nos han generado mucho, Giorgi casi no ha tenido que aparecer y esa consistencia nos ha dado el estar vivo en el partido. Hay que darle valor de la gran dificultad».

En ese sentido Baraja incidió en la capacidad de los suyos para controlar el duelo: «Era clave no entrar en un partido de ida y vuelta, trabajar el partido. Que no estuvieran cómodos y afortunadamente en un partido igualado la diferencia ha sido el penalti». «Tenemos que tener claro que debemos buscar la mejora en cada partido. Ganar hoy era importante por la continuidad, la inercia siempre hay que aprovecharla. Quiero que el equipo cada partido crezca, que evolucione. No nos ponemos límites, pero el objetivo siempre es el siguiente partido. Debemos disfrutar de esto, de cómo la gente se ha ido contenta tras el partido. Entiendo que la gente lo tiene que disfrutar pero nosotros tenemos que tener la cabeza fría y estar tranquilos», cerró el técnico centrándose ya en el duelo en el Bernabéu. Pepelu y el «día a día» El centrocampista anotó su segundo gol con la camiseta blanquinegra este curso para amarrar la victoria ayer. «Con estos tres puntos el gol sabe mucho mejor mientras ganemos no hay problema», empezaba Pepelu tras el encuentro en Mestalla. «Lo importante es ganar, el día a día. Vamos por el buen camino y las sensaciones se muestran con el resultado», explicó el centrocampista tras el cuarto partido sin perder el equipo, intentando desviar la atención del hecho de marcar un objetivo concreto. «Ya venía bastante cargado y la semana ha sido diferente», ha asegurado el valencianista restando importancia a esos problemas físicos con los que ha finalizado el encuentro. Finalmente el de Denia ha querido devolverle el apoyo a la afición en forma de agradecimiento tras el partido: «Hay que darle las gracias a Mestalla, no hemos estado como otros días pero con su apoyo nos ha ayudado a ganar». Enfado de Paco López El entrenador del Granada, Paco López, se mostró muy molesto con el arbitraje. «Me siento como se siente el vestuario, no voy a decirlo porque me pueden sancionar, pero es increíble. El árbitro del VAR es reincidente. La jugada de Paulista es impepinable, la entrada es brutal, por menos nos expulsan a Boyé en Pamplona y el penalti con el teatro de Hugo Duro es de risa», dijo. «Si pita penalti es porque considera que es agresión y es expulsión. ¿En serio estamos en una de las mejores ligas del mundo? Parece que es la excusa y llorar, pero hay que decirlo porque las dinámicas de los equipos van con determinadas decisiones. Llevamos muchísimas. Los datos están ahí, pero en Las Palmas, Pamplona, contra la Real Sociedad… Ya está bien», manifestó. «Lo más desquiciante es la disparidad de criterios. Hay determinadas actuaciones cuando son reincidentes que te cuesta creer. Hay que seguir y convivir con esto. Digo yo que algún día nos tocará a favor, pero que no tarde mucho… El Celta también se queja, curiosamente los equipos que están abajo. He sido un auténtico defensor de los árbitros y del VAR, pero ya está bien», reiteró. «Ha sido un partido igualadísimo», dijo Paco López, «en la primera parte el Valencia no ha generado prácticamente nada y en la segunda parte nos ha faltado más juego por parte de jugadores importantes como Bryan, Melendo o Gumbau. Hemos interpretado fenomenal los automatismos del Valencia, pero nos ha faltado quizá algo más de pegada». «Le he dado la enhorabuena a (Rubén) Baraja por todo lo que está consiguiendo. No es casualidad. El Valencia está con la flechita para arriba y la gente joven está aportando mucho. Hemos competido y no hemos merecido perder», aseguró, y sobre Hugo Duro dijo que es un gran futbolista pero que «estaría bien» que alguien le corrigiera ciertas actitudes. «Hugo duro es un gran jugador, pero debe cuidar las formas y respetar, sobre todo, a un entrenador que lleva cierta trayectoria. Tengo mi edad. No me puede mandar callar de esa forma».