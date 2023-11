La posibilidad de que Valencia sea sede del Mundial 2030 lo ha acelerado todo, y no es para menos. Meriton busca ahora el visto bueno definitivo para reanudar las obras del Nou Mestalla después de haber permitido que el estadio de la Avenida de las Cortes Valencianas esté en ruinas desde su desembarco al club en 2014. El último capítulo de esta trama hasta el momento fue el anuncio de la alcaldesa María José Catalá de que no se iba a firmar el nuevo convenio hasta que no comiencen de nuevo las obras.

Ahora, con motivo de la confirmación de la candidatura mediterránea como la elegida para acoger el Mundial en 2030, el Valencia CF, a través de un escrito firmado por la presidenta Layhoon Chan, le transmitió a la Real Federación Española de Fútbol las siguientes cuestiones: en primer lugar explica que en 2022 la entidad presentó una modificación del proyecto con el objetivo de obtener la licencia de obra. Dicho proyecto hablaba de un estadio con 66.000 asientos (ampliable), de componentes verticales y una cubierta con soluciones ligeras de cables tensados. El Valencia también informó que está trabajando y va a presentar otro modificado del proyecto con cambios mínimos mientras la tramitación de la concesión de la licencia todavía está pendiente de aprobar. Plazos para terminar el estadio Layhoon habla incluso de plazos, explicando que espera reanudar las obras en un plazo máximo de seis meses para que el estadio esté constuido en 24-30 meses. Así pues, el club especifica que si en los próximos tres meses obtiene la licencia y la aprobación del plan ATE, el Nou Mestalla podría inaugurarse en agosto de 2026 o agosto de 2027, dependiendo de la tardanza en la aprobación de la ya mencionada licencia de obra. El Valencia está obligado a maniobrar en este asunto sabiendo que existe un plazo determinado tanto para iniciar obras como para terminarlas y que, si ese plazo se cumple, se debe declarar la caducidad de la licencia de oficio o a instancia de parte. En el caso de que eso ocurra, no es posible iniciar las obras sin la obtención de una nueva licencia que se acorde a la legislación vigente. En caso de que transcurra u año desde la declaración de caducidad, la obra se sujeta al régimen de edificación forzosa. Con estos ingredientes, el club espera poner fin en los próximos meses a este dantesco capítulo de la historia del Valencia que se ha extendido durante más de una década. «Las licencias están caducadas» Por su parte, Miguel Zorío asegura que dar por buenas las licencias de hace dos décadas «será prevaricación de libro» y que Lim no ha aceptado ninguna de las condiciones impuestas por María José Catalá en el Pleno. Además, expone que si la alcaldesa facilita al máximo accionista una renovación de licencias ilegal, «le estará perdonando 10 millones de euros en tasas e impuestos, que perderá la ciudad». «En primer lugar, la ley es muy clara, y las licencias caducan si el promotor incumple los plazos de la obra, y en este caso es obvio: la ATE fue caducada por graves incumplimientos de Peter Lim», expone el exvicepresidente.