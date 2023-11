Ya no sorprende, pero eso no quita que la gestión de Meriton en el Valencia sea un incierto constante. Y la última no es otra que una mentira más. El Valencia celebrará el 14 de diciembre su junta general de accionistas, en la que tiene previsto aprobar una reducción del requisito para poder asistir a las mismas de las 5.786 participaciones que hacen falta a día de hoy a solo una. Eso sí, la medida no se aplicaría hasta la de 2024, según publica EFE.

El consejo de administración anunció en diciembre de 2022 que eliminaría esa barrera por medio del nuevo consejero Kiat Lim, hijo de Peter Lim, en una entrevista con los medios del club. «Con respeto a la historia y tradiciones del club, hemos decidido revertir al formato original para acceder a la Junta General. Esperamos que esto nos permita conectar con todos los accionistas, además de demostrar que sí que somos serios en cuanto al cambio y que queremos conectar de nuevo con los accionistas, con la afición y con los medios de comunicación», señaló Kiat Lim. Finalmente, Meriton rebajará esa barrera de acciones hasta dejarla en una sola acción por primera vez en la historia del club como Sociedad Anónima Deportiva pero no entrará en vigor en 2023 como se prometió, sino en 2024. Por otro lado, la presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, fue captada ayer por las cámaras de À Punt a su llegada a la ciudad deportiva de Paterna, donde estuvo presente durante el entrenamiento del primer equipo de cara al partido del próximo sábado en el Santiago Bernabéu, el último antes del parón de selecciones.