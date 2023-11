El Ayuntamiento sigue sin moverse de la postura que anunció María José Catalán de que no accederá a negociar el convenio con el Valencia CF hasta que las grúas vuelvan a trabajar sobre las ruinas del Nuevo Mestalla, que luce sobre la Avenida de Cortes Valencianas.

Tras pronunciarse el pasado lunes sobre las licencias de cara a la sede de Valencia para el Mundial 2030, ayer volvió a hablar al respecto, de nuevo recordando las intenciones de las instituciones respecto a darle facilidades al Valencia.

«Todos los técnicos de la casa van a velar porque esa licencia se dé en las mejores condiciones para la ciudad, es decir, dentro de la legalidad y pidiéndole la subsanación de todos los defectos formales que tenga. Esa licencia no la concede ni María José Catalá, ni Juan Giner, concejal de urbanismo, son secretarios del ayuntamiento, técnicos de la administración», comentó la alcaldesa de la ciudad en declaraciones a Cope Valencia. «Cuando esa licencia esté subsanada, otorgaremos la licencia para que empiecen la sobras. Y hasta que no vea que esto va en serio, no hay negociación del convenio», continuó.

En este sentido, la alcaldesa de València insistió en que «el Valencia tiene que dar el primer paso, y después de estos años y la situación que se ha generado entre el club y la ciudad, porque el problema de falta de confianza ya no es entre el club y la afición, es entre el club y la ciudad», explicó.

La edil confió en la posibilidad de recuperar la confianza en la entidad, aunque para ello se deben dar varios pasos al respecto. «Para recuperar la confianza la ciudad le pide al club que empiece las obras, ponte en marcha, demuéstranos que lo vas a hacer y entonces negociaremos un convenio», incidió.

«Por un lado, ha habido entes políticos que se han querido aprovechar del tirón del Valencia CF para hacer política y eso ha enturbiado mucho la situación», comenzó. «Por otro lado, al club le ha faltado cumplir el compromiso con la ciudad y demostrar que está dispuesto a hacerlo», aseveró.

Dentro de la legalidad

Por último, Catalá hizo un alegato de sus intenciones en el Ayuntamiento respecto al Valencia. «He venido a hacer las cosas normales, serias, sensatas y coherentes», comenzó, para después mandar un mensaje a políticos «interesados». «Luego es verdad que hay muchos intereses alrededor del Valencia, muchas voces interesadas que se ponen la camiseta valencianista, pero que realmente detrás hay un interés. Y lo voy a hacer con serenidad, sensatez y seriedad. Sin manosear el sentimiento valencianista, que esto lo hace mucha gente, pero sobre todo, lo voy a hacer cumpliendo la legalidad», finalizó.