No es un partido más para el Valencia ni para el Real Madrid. Para ninguno de los dos se antoja una jornada cualquiera después de lo que pasó en Mestalla hace tan solo unos meses, cuando Vinicius se marchaba expulsado del feudo valencianista después de propinar un golpe a Hugo Duro. Mientras abandonaba el césped, el brasileño hacía gestos de «a segunda, a segunda...». Desde ese momento y la posterior rueda de prensa de Ancelotti, muy desafortunada, se ha ido generando una bola que no ha dejado de crecer hasta la jornada de hoy, cuando los dos equipos se verán las caras a partir de las 21 horas.

El contexto además será muy distinto al último choque entre ambos, cuando los blancos se ‘jugaban’ LaLiga y el Valencia el descenso. Ahora, el equipo de Ancelotti sigue en la pelea por el título pero los de Baraja asoman la cabeza con otro aire distinto. Con los niños, igual que entonces, pero con la sensación de tener un mejor vestuario y una dosis mayor de competitividad. Que no es poco. Y con Diego López como uno de los líderes ofensivos. El asturiano fue el protagonista del 1-0 y hoy debutará en el Bernabéu con otra etiqueta. De ‘parche’ a titular indiscutible. Y se lo ha ganado por méritos propios.

El ariete será uno de esos ‘gladiadores’ que saltará a un Santiago Bernabéu en el que el equipo no estará solo. Serán casi 600 personas las que estarán en las gradas de un feudo en el que Valencia no será bien recibido y en el que el conjunto de Baraja persigue el triunfo sin complejos. Este año el Madrid todavía no sabe lo que es perder en el Santiago Bernabéu pero el reto no supone presión de más para unos jugadores que este curso ya han demostrado ganar al Atlético de Madrid con un contundente 3-0 en casa y que han sido capaces de quedarse a un minuto de ganar en San Mamés a un equipo tan competitivo en casa como el Athletic Club.

El problema en el Valencia serán, como de manera habitual esta temporada, las ausencias. Almeida y Amallah. Son dos bajas que, además, coinciden en el rol que le gusta a Baraja y que pueden provocar que Diego López sí o sí tenga que jugar por fuera. En las últimas semanas lo cierto es que el marroquí estaba actuando como falso futbolista de banda y eso permitía a Gayà tener más seguridad en ese costado izquierdo. Es más, el atacante fue el encargado de asistir al de Pedreguer en el penúltimo enfrentamiento en casa contra el Cádiz que acabó con victoria 2-0. Todo apunta, sin embargo, a que será Foulquier el futbolista que sirva como apuesta de Rubén Baraja doblando lateral derecho para fijar también las subidas de Vinicius, el gran protagonista seguramente del encuentro después de todo lo sucedido en los últimos meses. Pero el Valencia, eso sí, no debe caer en el juego en un partido en el que cualquier error puede condenar a los del Pipo Baraja.

El choque contra el Madrid llega previo parón de selecciones y además la sensación es que el calendario que tiene el equipo por delante es muy complicado. Las salidas son contra el Girona —actual líder de la clasificación—, Getafe, Rayo Vallecano y la de hoy contra el Real Madrid. En Mestalla: Celta, Barcelona y Villarreal.