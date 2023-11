Ni cuestión de juventud, ni tampoco de veteranía. Cuestión de mantener la esencia del trabajo de todo el curso. Y para Rubén Baraja su equipo ayer, en la derrota 5-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, no fue «reconocible». El míster compareció en la sala de prensa y no disimuló su decepción. «El Real Madrid no es nuestra liga y aquí se puede perder, pero me enfada hacerlo así», reconoció por la forma en la que llegó la derrota, sobre todo en la segunda parte concediendo con mucha facilidad el tercer y el cuarto gol tras el descanso. Faltó acierto con el 1-0 en el marcador y el equipo lo acabó pagando. «No hemos estado a nuestro nivel y le hemos dado demasiadas facilidades al Real Madrid. Un equipo con esta pegada te complica mucho el partido. No hemos sido reconocibles hoy. Del 1-0 al 2-0 hemos tenido dos o tres acciones para empatar, incluso en la previa del 2-0 era oportunidad de 1-1. Ellos se ponen 2-0 y nos ponemos a remolque. El inicio de la segunda parte ha sido igual, con un gol. Así es muy difícil», dijo.

«No ha faltado ser presionantes, intensos... Hemos perdido virtudes que veníamos teniendo de otros partidos. Cuando das facilidades el Real Madrid, lo aprovecha. El tercer y cuarto gol habíamos hablado que no podía pasar», incidió. «Nos toca resetear» También fue muy claro sobre el daño que puede hacer al vestuario una derrota así. «Nunca es positivo», y menos antes de un parón. «Hemos dado nuestra peor versión de esta temporada y nos tiene que servir para aprender. Es evidente que hoy puedes perder, pero no de esta forma que es lo que me duele. Nos ha faltado ser competitivos y nos toca resetear», dijo. Hemos tenido demasiadas malas decisiones en el peor escenario. Y el resultado es la consecuencia de un mal partido», añadió. Una y otra vez insistió el técnico valencianista en cuestiones como «intensidad» o «concentración», virtudes que no reconoció en su equipo. «Esto nos tiene que servir para entender que en este tipo de campos no puedes conceder. Tienen pegada y si les das pie... Te llevas cinco a casa», zanjó. En la misma línea, Fran Pérez valoró la derrota. «Esto es el Bernabéu... si no metes las que tienes al final se complica. Ellos no perdonan», valoró. «Es un resultado demasiado amplio para lo hecho realmente. En la primera parte salimos bien, pero si no la metes, ellos llegan y sí lo hacen, son muy buenos. Esto es lo que pasa», concluyó el extremo tras caer en la capital.