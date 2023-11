La Liga informó ayer en Madrid de los cambios en la normativa del Fair Play Financiero (FPF), aprobados y activos desde el pasado 2 de noviembre. Javier Gómez, director general corporativo del organismo y máximo responsable económico del Valencia CF entre 2009 y 2012, fue quien explicó una serie de modificaciones que tienen el objetivo principal dar aire a los clubes a la hora de acudir a fichar al mercado. Al mismo tiempo que refuerza, más aún si cabe, su vigilancia económica, La Liga pretende potenciar y atraer la inversión con tal de comenzar a contrarrestar en los próximos años la pérdida de calidad competitiva en comparación, en especial, con la Premier.

Buena parte de las reformas, más significativas que en temporadas anteriores, podrían afectar a una entidad como el Valencia CF, que, sin embargo, con vistas al mercado de enero no tiene previsto apostar por reforzar la plantilla que entrena Rubén Baraja. Asimismo, la normativa actualizada del FPF también podría tener una influencia futura sobre el club de Mestalla desde el plan de La Liga de atraer nueva inversión. De hecho, cabe mencionar como meses atrás se le ha relacionado con diversos grupos y fondos de inversión, interesados por el estado de salud del Valencia.

Entre las variaciones adoptadas por la Liga, por ejemplo, destaca la posibilidad de ampliar el porcentaje utilizable para el coste de plantilla a partir de una ampliación de capital. Si hasta la fecha los clubes no excedidos en su margen financiero podían hacer uso del 80 % del resultado de la ampliación a lo largo de cuatro años, desde ahora podrán recurrir al 100 % en dos años. Los que estén cerca del equilibrio tendrían la opción de llegar al 90 % en esos 24 meses y los excedidos hasta el 70 % en el mismo tiempo. No obstante, la norma cuenta con una excepción para los que han sobrepasado pérdidas acumuladas por valor de 60 millones, como es el caso del Valencia (31, 43 y 6,9) durante los tres últimos ejercicios. En este caso, tan solo se permitiría una aportación a los ingresos del margen del 25 % de la cifra de negocio.

Otra flexibilización que entra en vigor consiste en que los clubes excedidos podrán fichar e inscribir jugadores a través de ahorros salariales. Se podrá reinvertir el 60 % de jugadores no franquicia y el 70 % de los franquicia (aquellos cuyo salario rebasa el 5 % del coste de plantilla). No obstante, cabe destacar que, según sus cuentas anuales, el Valencia dejó sin consumir algo más de diez millones de euros, por lo que a día de hoy no es un club que ha excedido el coste de plantilla.

Anteriormente, el pago de lo adeudado como consecuencia de la Covid-19 decidió diferirse en cinco años. Con los cambios, los años para la devolución se extienden, así como el plazo para ponerse al día con el 15 % adelantado en su día desde CVC, para lo que también se efectúa un descuento del 5 % en la cuenta del FPF. Además, los clubes que con ese préstamo CVC inicien reformas del estadio se ahorrarán un 5 % de la cifra de negocio en el cómputo del FPF durante dos años. En paralelo, las cantidades invertidas para construir estadios y ciudades deportivas no entrarán en el margen hasta un máximo del 4% de la cifra de negocio. Situaciones que tendrían un efecto directo sobre el Valencia CF, que se acerca a un nuevo Convenio con el Ayuntamiento para el Nou Mestalla.