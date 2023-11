María José Catalá ha vuelto a salir al paso de Meriton con el Nou Mestalla. Después de que el pasado lunes, en el avance de sus cuentas anuales, el Valencia afirmara que «el convenio está avanzando y se espera que esté firmado antes de finalizar el presente 2023», la alcaldesa de València descartó este miércoles por completo esa posibilidad. La entidad valencianista lo tiene claro: el estadio de las Cortes Valencianas es la clave para la supervivencia económica del club. Sin embargo, el ayuntamiento tiene decidido no ceder ni dar ninguna facilidad innecesaria a Meriton. Refiriéndose directamente a la afirmación del club de que «el convenio estará firmado antes de 2023» y a las palabras de Solís en las que dijo que «el club está convencido y para nosotros la apertura del nuevo estadio es un elemento importante para el crecimiento económico», Catalá concluyó: «El convenio no va a estar a final de año porque no lo estamos negociando. Posiblemente, a primeros de año pueda estar la licencia y, a partir de ahí, si el Valencia empieza las obras, podríamos empezar a negociar el convenio.

En una entrevista concedida en la 8 Mediterráneo, Catalá aseguró que no ha «tenido comunicación por parte del Valencia respecto a su decisión de no realizar ninguna negociación sobre el convenio urbanístico hasta que el club retome efectivamente las obras de construcción del Nuevo Estadio, paralizadas desde hace casi quince años». Es, por tanto, la confirmación oficial de que Meriton no ha movido ficha desde entonces a pesar de que la decisión de la alcaldesa obligaba a acelerar la reanudación de las obras. La edil popular añade, además, que «si el Valencia quiere demostrar en este momento, que es un momento determinante, que tiene interés en seguir adelante, en tener un convenio, en construir el estadio, tiene la pelota en su tejado». En el ayuntamiento no se ha cambiado de percepción ni mucho menos de idea. María José Catalá reiteró que «no se sentarán» con el Valencia CF para resolver el entramado del nuevo convenio «hasta que no empiecen las obras». Unas obras que, según el propio club, tiene previsto reanudar en los próximos dos o tres meses. «Solo si empiezan las obras, si nos dan las garantías oportunas con una planificación y con sanciones en caso de que no se cumpla con la planificación de que se va a terminar el estadio, sólo en ese momento, nos sentaremos a hablar del posible convenio», reiteró Catalá. La pelota está en el tejado de Meriton La pelota está sobre el tejado de Meriton y la presidenta presiona con ello: «En este momento tienen la licencia presentada, están hablando con los técnicos para ultimar las cuestiones más técnicas y tendrán la licencia y la posibilidad de demostrar, si es que ellos quieren salir adelante con ese proyecto, que quieren hacerlo».