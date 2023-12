Iba en buen camino el partido en Girona hasta que Stuani le dio la vuelta en la recta final. El Valencia se va de vacío pese a haberse adelantado con el gol de Hugo Duro. Sigue en directo con SUPER la rueda de prensa postpartido de Rubén Baraja.

¿Puede aguantar arriba el Girona?

No se puede saber. Está demostrando que genera cosas, tiene la pelota con criterio, es constante con balón. Teníamos que tener esa mentalidad. Hemos conseguido ponernos 0-1 y la embestida final ha propiciado que con ese arsenal te hayan remontado. Por qué no pueden pelear hasta el final, el fútbol es de los pocos deportes que no sabes lo que puede pasar. Puede pasar de todo.

Impotencia

Es un campo muy difícil. La impotencia me la provoca que con las cosas que hemos hecho bien te vayas de vacío. Con respecto al equipo, trabajazo. Sabíamos a qué equipo teníamos delante y tener opciones hasta el final tiene mérito. Hemos hecho cosas bien hoy en el partido.

Tres partidos sin ganar

Siempre que no ganas tienes cierta preocupación pero después de cómo he visto competir al equipo ante el Girona me deja tranquilo. A veces haces las cosas bien y no consigues los resultados y otros días que haces menos ganas el partido. Nos tiene que servir para aprender también y leer este tipo de partidos. Todo esto pasa también por tener experiencias. No estoy preocupado por no ganar, estoy preocupado si pierdes y el equipo no da el nivel.

Árbitro

Le he preguntado por qué cuando un jugador está en el suelo y no finge no para el partido. Decía que estaba tratando de engañar y no era así. Íbamos a hacer los dos cambios porque por fuera nos costaba mantener posiciones. Sinceramente no lo he entendido.

Otra remontada del Girona

Sabemos que es un equipo constante que hace muchas cosas bien y nos ha faltado frescura. Me siento frustrado porque cuando hemos querido hacer el cambio no nos ha dado tiempo. Y tienen jugadores de gran calidad, sabíamos que el partido iba a ser largo hasta el final. Es algo que sabíamos pero me sabe mal. La diferencia de haber sentenciado ha sido el 0-2 con las acciones de Foulquier.

Diego

Ya venía con esto. Estaba haciendo un gran esfuerzo, le han dado algún golpe.

Foulquier

Había tenido una rampa previa, íbamos a sacar a Selim porque el Girona estaba metiendo centros. En el 1-1 no hemos podido defender bien porque Foulquier estaba cansado. Los cambios no nos han dado esa frescura para aguantar y Stuani ha sido determinante. Nos han dado la vuelta a un partido que no merecíamos.

Fondo de armario

Somos conscientes de nuestras situaciones. Esto tiene mucho valor. En casa del líder que solo ha perdido un partido lo has tenido contra las cuerdas. Es un equipo de gran nivel que no necesita mucho para hacer gol. Con las herramientas que tenemos hemos hecho un partido de gran nivel. Me sabe mal que no tenga continuidad en puntos. Nos tiene que servir para aprender que hay partidos en los que te van a meter balones a última hora y hay que defenderlos bien.

Costilla de Diego López

Venía de antes del partido. Es una acción en la que vamos a sacar de portería y le digo que se tire el suelo. Quería hacer el cambio porque un jugador no puede. El árbitro me ha dicho que lo he hecho para sacar ventaja, no es cierto. Ha jugado con dolor. Buscaba tener frescura y la siguiente acción es el 1-1. Una anécdota más que nos tiene que servir para aprender. Es una lástima con el partido que hemos jugado irnos así de vacío.

Sensación del partido tras faltar gasolina al final

Hemos hecho un partido hasta el 1-1 de gran nivel. Hemos podido hacer el 0-2 y se ha mantenido abierto. El 1-1 nos ha hecho daño, estábamos aguantando bien las embestidas del Girona, que aquí genera mucha ocasión. El 1-1 llega por el cansancio, Foulquier estaba para pedir el cambio y esa acción nos ha dejado fríos. En la parte final no hemos gestionado bien. Tengo una gran frustración porque es una lástima con lo bien que hemos estado no llevarnos nada a casa.

Más de Baraja en DAZN

Se nos complica la parte final en la que hemos llegado muy cansados. Te genera una gran frustración por cómo ha competido el equipo. Nos vamos de vacío cuando creo que hemos hecho méritos para otra cosa.

Un jugador como Stuani que es un goleador en las dos acciones nos ha ganado la partida. El Girona te va mucho por fuera y te saca centros. La falta de energía de Foulquier en el 1-1, que está cansado e íbamos a cambiarlo. Diego estaba tocado de la costilla y le he dicho que fuera al suelo para cambiarlo. Después llega el 2-1 en el que ellos encuentran a Stuani, no la saca nadie en el primer palo y es una lástima. Me quedo con lo positivo: el Valencia ha competido muy bien contra un gran equipo. No nos han generado prácticamente ocasiones.

Si un jugador se cae al suelo porque está lesionado no entiendo por qué no para el partido. Está jugando con una costilla rota, no era con ánimo de engañar. Eso le he preguntado y el árbitro me ha explicado que he querido parar el partido para condicionar la situación. Le he explicado que no era así. A veces incluso haciendo las cosas bien no consigues nada, pero contentos por el trabajo.

Hugo es un chico que tenemos una relación muy especial. El año pasado no estaba participando mucho y le dimos la posibilidad de jugar. En verano hizo un gran esfuerzo por arrancar esta temporada con otra perspectiva. Le estamos dando confianza pero se lo ha ganado él a base de trabajo, esfuerzo y confiar en sus posibilidades. Le animo a que no se conforme.

En la primera parte Yarek ha estado más cómodo, en la segunda le ha condicionado. Luego le hemos aguantado porque teníamos la ayuda de Foulquier. Luego lo hemos cambiado por Jesús por si teníamos una salida por banda izquierda. Tenemos jugadores en proceso de mejora, esto a veces te cuesta puntos pero vamos a seguir creyendo en ellos.

Baraja para DAZN

Me parece excesivo el castigo por lo visto en el partido. Hemos hecho un gran trabajo hasta el minuto 81. Nos ha faltado suerte para marcar el 0-2, hemos tenido dos ocasiones.