Diciembre empieza fuerte. Se vienen curvas nada más arrancar. El Valencia comienza un mes de mucha exigencia contra el equipo revelación de LaLiga: el intratable Girona de Míchel. Los de Rubén Baraja se enfrentan al colíder junto al Real Madrid (35 puntos) del campeonato en un estadio prohibitivo donde solo han ganado los blancos esta temporada. La dificultad es máxima. El Pipo y sus jugadores saben que es difícil, pero no imposible. El equipo viaja a Girona mentalizado de la necesidad de recuperar la mejor versión de la temporada. No hay otro camino posible. Ganar a los rojiblancos exige competir al cien por cien sin errores desde el primero al último de los minutos. Con personalidad, concentración, orden y muchas ayudas al compañero. Montilivi no es un juego de niños.

El objetivo principal del Pipo es que su joven equipo no se traicione a sí mismos y sea fiel a las señas de identidad que les ha hecho grande esta temporada dentro y fuera de Mestalla. Los futbolistas han demostrado que es capaz de competir en campos complicados como San Mamés, Son Moix o el Sánchez Pizjuán. Es el camino a seguir. Aquel partido de la primera jornada contra el Sevilla sigue siendo la única victoria como visitante del curso. Hace casi cuatro meses. Demasiado tiempo aunque sea en un Valencia de mínimo como este. El equipo está obligado a dar un paso adelante para ganar en Montilivi. Hoy se necesita un plus de todos. La racha del equipo es positiva: solo una derrota en los últimos siete partidos y fue en el Bernabéu. El problema es que el equipo viene de un empate a nada contra el Celta en Mestalla sin disparos ni siquiera entre los tres palos. Montilivi va a exigir mucho más. Las opciones del equipo pasan por hacerse fuertes atrás de la mano de la pareja de centrales Mosquera-Paulista y aspirar a una nueva portería a cero. Cuatro de los cinco triunfos de la liga (Las Palmas, Atlético, Cádiz y Granada) llegaron así. Es la clave para salir vivos del abanico de recursos ofensivos del Girona. El Pipo sabe que puntuar es importante en clave clasificación para seguir abriendo brecha con los de abajo, pero sobre todo tendría mucho valor para reforzar la confianza de sus jugadores y afrontar todavía con más convencimiento y seguridad en sí mismos el exigente último tramo de 2023 contra el Getafe, el Barcelona y el Rayo Vallecano. Ganar en Montilivi hoy tiene doble premio. Habrá que hacerlo sin el capitán. José Luis Gayà no ha llegado a tiempo por sus problemas en el aductor y la rodilla izquierda y se ha visto obligado a parar hasta el Coliseum. El elegido para ocupar el lateral izquierdo de inicio será Yarek Gasiorowski. El canterano, por delante de Jesús Vázquez y Cenk Özkacar, está preparado para debutar como titular en liga. Ha llegado su hora. El Pipo viajó con Fran Pérez enfermo (se retiró del último entrenamiento) aunque los servicios médicos confían en su recuperación a base de medicación. André Almeida es baja d nuevo. Alberto Marí se guarda para la Copa. Al rival no hay que tenerle miedo, pero hay que respetarlo. El Girona se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo esta temporada de la mano de su propiedad (City Football Group) y de un modelo deportivo trazado magistralmente por su director deportivo Quique Cárcel y ejecutado a la perfección desde el banquillo por Míchel. La estructura, a diferencia del Valencia, marca la diferencia. Diez puntos de diferencia le avalan. El equipo rojiblanco cedió dos puntos el lunes con el Athletic, pero todavía conserva diez de margen con el equipo clasificado. Es un equipo Champions. Los números lo avalan. El 0-3 del Madrid es la única derrota de la temporada y el único partido sin ver portería. La gran duda en el once es el delantero Dovbyk, máximo goleador con siete tantos, que podría recuperar la titularidad tras causar baja ante el Athletic por una lesión en el gemelo. En ese partido su sustituto fue Stuani.