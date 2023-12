No fue el partido más brillante y el Valencia CF no estuvo a la altura de lo esperado ante un rival de Tercera RFEF pero la verdad sea dicha: a veces toca ser resolutivos y nadie gana una Copa del Rey sin sufrir, en ocasiones ante los más modestos. Fue el caso del Valencia CF en A Lomba. «Quiero felicitar al Arosa. Han competido bien y han sido intensos. Todos conocemos la historia de la Copa del Rey y el encuentro de hoy ha sido complejo», reconoció Rubén Baraja en el post partido tras la clasifiación para la tercera ronda del torneo.

El míster valencianista valoró el triunfo y reconoció que, sin ser cosa de la relajación sino de la mala «interpretación» de lo que podía exigir el partido tras el descanso, el combinado valencianista acabó padeciendo para sellar el pase. «La sensación es que les hemos dado la posibilidad de crecer en el partido en la segunda mitad. El campo no ayudaba en la circulación. Ellos iban bien al espacio tras pérdida. No es relajación, es no interpretar bien el partido. Jaume ha estado bien y nosotros no hemos hecho el 0-2 y esto mantiene vivo el partido», explicó el entrenador. «Hemos tenido pérdidas que les ha dado vida y Jaume ha estado muy bien», insistió en otra pregunta. «Nos ha salvado».

Sea como sea, el ‘Pipo’ siempre puso en valor el triunfo y explicó que la esencia de la competición es la que lleva a los equipos más modestos a «multiplicarse ante su afición», complicando inesperadamente a los rivales de superior entidad los partidos. «Todos sabemos la historia de la Copa. «Jugaban en su casa, nos han apretado. Y nosotros les hemos propiciado esto. En la primera parte hemos estado mejor, pero en la segunda parte les hemos dejado estar en el partido y hemos sufrido. Los rivales en Copa se multiplican. «Lo importante es pasar», añadió.

Y no todo fue lamento o autocrítica. Rubén Baraja también destacó aspectos positivos de la victoria ante el Arosa. El gol de Yaremchuk, entre otros. Pero también el debut de jugadores como Fadal o la vuelta a los terrenos de juego de jugadores como Jesús Vázquez o Alberto Marí, tras lesión. «La Copa es una posibilidad para que cojan ritmo. Roman ha hecho gol. Sergi ha tenido minutos, Amallah también. Jesús ha vuelto a sumar tras mucho tiempo y ha vuelto Alberto. En principio no hay lesionados y la sensación es que el partido nos ha servido para que los jugadores menos habituales tengan más minutos», manifestó el preparador valencianista.

También destacó, sobre los jugadores de la Academia, que le sirve para darles oportunidades y de paso «ver sus opciones y sus posibilidades» de cara al ascenso al primer equipo. «Fadal tiene un excelente futuro y está en ese proceso de mejora. Este tipo de minutos ayudan a crecer y mejorar. Camus igual y Gozálbez igual.

Emoción para Marí

Pletórico estaba tras el final del partido el atacante, que volvió a sumar minutos tras una «grave lesión» que le mantuvo alejado de los terrenos de juego desde la pretemporada. «Los médicos me frenaron para volver, pero estoy agradecido a ellos. Lo hicieron por mi bien (...). Me ha faltado aire, pero estoy contento y con ganas de volver a coger ritmo y confianza», relató