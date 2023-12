Miguel Zorío presentó el pasado martes un escrito por registro de entrada oficial del Ayuntamiento de Valencia recordando que se deben abrir el expediente de caducidad de las licencias del Nou Mestalla. Además, también solicitó los nombres de los funcionarios y cargos públicos que presuntamente están actuando fuera de la ley en este expediente. Las licencias del Nuevo Mestalla están caducadas y Miguel Zorío se ha personado dos veces en el expediente solicitando la caducidad de las licencias, tal y como marca la ley.

En su último comunicado el portavoz de Marea asegura que «Peter Lim aún no ha presentado al Ayuntamiento ni el proyecto básico del Nuevo Mestalla. «Estoy harto de que Peter Lim engañe a la gente y que encima tenga la cobertura política en esta ciudad. Información en primicia; fuentes bien informadas del club que estaban en la reunión me confirman que la semana pasada, en concreto, el miércoles, el Valencia CF tuvo una reunión con dos constructoras para informarles que el proyecto básico del nuevo estadio no estará preparado hasta finales de enero de 2024, que será cuando se presente al Ayuntamiento. Es decir, no se ha avanzado nada. En la reunión también estaban los arquitectos de Fenwick. A partir de ahí, se abrirá el expediente de solicitud de nuevas licencias ya que saben que no servirán las licencias modificadas del proyecto original, puesto que están legalmente caducadas. Cuando tengan el proyecto de ejecución y las garantías bancarias para abordar toda la obra (por ahora sólo cuentan con 80 millones de CVC y el futurible valor del terciario de Mestalla que hoy en día vale cero), comenzará de verdad el proceso de concesión definitiva de licencias de obras y actividad. Este es el verdadero estado de situación. El resto, milongas», denunciaba.

«La ley es clara y contundente: primero hay que caducar las licencias antiguas, después presentar un proyecto de ejecución en condiciones (no cuatro infografías) del nuevo estadio, un proyecto constructivo y un proyecto económico, e iniciar un nuevo expediente, que afectará no sólo al Ayuntamiento sino también a la Generalitat. Ya está bien: el Ayuntamiento debe decidir entre cumplir la ley sin prevaricar, o favorecer a Peter Lim de forma injusta y que cada uno asuma sus consecuencias. Todos los grupos de defensa del Valencia CF estaremos unidos frente a quien ponga los intereses electorales por encima de los del Valencia CF», finalizaba Zorío.